Deprem tatbikatı öğrencileri heyecanlandırdı

Düzce’de üniversite öğrencilerinin konakladığı yurtta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatın heyecanına kapılan bir öğrenci ise düşerek parmağından yaralandı.

Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Düzce olan 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. 10 saniye süren deprem sonrasında 3 öğrencinin yaralı olduğu bilgisini alan UMKE ve AFAD ekipleri, yüksekten düşen, üzerine dolap devrilen ve tahliye anında ezilen öğrencilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Öğrenci yaralandı

Tatbikatın heyecanına kapılan bir öğrenci ise düşerek parmağından yaralandı. Tatbikat için yurt önüne gelen sağlık ekipleri parmağından yaralanan öğrenciyi ambulansa alındı. Parmağına pansuman yapılan öğrenci yeniden yurda gönderildi.

Öğrenci yakınını güvenlikçiler sakinleştirdi

Tatbikatta, yaralanan kişilerin yakınlarına nasıl davranılması gerektiğine ilişkin de uygulamalı eğitim verildi. Senaryo gereği UMKE görevlisi yaralanan öğrencinin yakını oldu ve müdahale eden sağlık ekiplerinin yanına gitti. Yaralanan öğrenciye sarılan hasta yakını kısa süreli ekiplere zor anlar yaşattı. Hasta yakınını sağlık ekiplerinin yanından ayırmak ise yurdun güvenlik görevlilerine düştü. Güvenlikçiler, rol gereği hasta yakını olan UMKE personelini sağlık ekiplerinin yanından ayırdı, sonra da sakinleştirdi.

"Ne gibi tedbirler alacağımızı yaşayarak görmüş olduk"

Tatbikatların önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 10 yurtta toplamda 9 bin 500 öğrencimize barınma hizmeti sunuyoruz. Malum Düzce’miz afat bölgesi. Deprem, sel ve birçok afat olayını yaşıyoruz. Bu vesileyle de İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Gerçeğini aratamayan bu tatbikatla, başımıza gelebilecek olaylarda ne gibi tedbirler alacağımızı yaşayarak görmüş olduk. Öğrencilerimize hem bilinçlendirme yaptık hem de böyle afetlerde nasıl pozisyon alınır, nasıl can güvenliği alınır, panik olan kişi nasıl sakinleştirilir bunları görmüş olduk. Öğrencilerimizin de tatbikata katılması bizi ayrıca mutlu etti. Tatbikata katılan bütün kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi.

"Kız yurtlarımızda da yapacağız"

İsa Yazıcı, tatbikatların diğer yurtlarda da yapılacağını belirterek, "Tatbikatlarımız, kurumlarımızın imkanları ölçüsünde devam edecek. Bugün tatbikatı yaptığımız yurt, Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu. Bu yurdumuzda yaklaşık bin 100 öğrencimiz kalıyor. Daha büyük kız yurtlarımız var. Kız yurtlarımızda da tatbikatın yapılabilmesi için yine kurumlarımızdan rica edeceğiz. Onlarında uygunluk durumuna göre kız yurtlarımızda da aynı tatbikatları yapmak istiyoruz. Bize kalırsa biz bütün yurtlarımızda bu tatbikatları yapmak istiyoruz. Sadece deprem değil, diğer afetlere göre de tatbikatlar yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Çalınan sirenlere öğrencilerimizin reaksiyon vermesi de güzel oldu"

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise tatbikatlar düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte daha önce planladığımız 5 şiddetinde bir deprem senaryosunu bugün Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdunda, AFAD ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirmiş olduk. Senaryo gereği yüksekten düşen, merdivenlerden yuvarlanan ve çeşitli cisimlerin altında kalan yaralılarımızı da kurtarmış olduk. Burada hem öğrencilerimizi bilinçlendirmiş olduk hem de kurumlar arası reaksiyonumuzu belli bir seviyede geliştirmiş olduk. Hepimizin malumu, ilimiz afet bölgesi sel, deprem oluyor. Hem kendi personelimizin hem de vatandaşlarımızın da afetlere hazırlıklı olması adına bir çalışma yapmış olduk. Hem AFAD hem de Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çalınan sirenlere öğrencilerimizin reaksiyon vermesi de güzel oldu. Daha önce böyle bir organizasyon yaşamamışlardı. İlk defa başlarına geldi. Diğer yurtlarımızda da önümüzdeki günlerde tatbikatlarımızı gerçekleştireceğiz. Hastanelerimizde de hasta kurtarma tatbikatları yapmıştık. Şimdi de öğrenci yurtlarımızda da çok daha farklı senaryoları tatbikatlarda hayata geçireceğiz"