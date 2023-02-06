Deprem sonrası vatandaşlar kan bankalarına koştu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Kırklarelili vatandaşlar kan bağışında bulunmak için kan bankalarına koştu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Kırklareli’nde ki vatandaşlar kan bağışında bulunmak içi kurulan çadırlar ve kan bankalarına koştu.

Lüleburgaz ilçesi ve kent merkezinde kurulan çadırlara gelen vatandaşlar deprem sonrası hemen kan vermek için geldiklerini söyledi.

Tüm Kırklareli halkını kan bağışı yapmaya davet eden Şaban Kılıçel, “Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda şifa bulurlar. İnşallah bir faydamız olur diye düşünüyorum" dedi.