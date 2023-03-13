Deprem sonrası vatandaşlar bungalov evlere yöneldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin vurduğu Elazığ’da vatandaşlar bungalov evlere yöneldi. Metrekaresi 6 buçuk bin liradan satılan evlere talep oldukça fazla.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Elazığ’da bungalov evlere ilgi arttı. Fabrikanın açılmasından bu yana minimaliz bungalov evler üretimi yapan fabrika, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından daha büyük bungalov ev üretmeye başladı. Vatandaşların isteğine göre metrekaresi 6 buçuk bin liradan başlayan 3+1 ve 4+1 bungalov evler tasarladıklarını belirten firma sahibi Arda Koyuncu, depremden sonra vatandaşların betonarme yapılara bakış açılarının değiştiğini. ondan dolayı kendilerinin daha büyük evler yapmaya başladıklarını söyledi.

’’Depreme dayanıklı; yıkılma gibi bir durum yok’’

6 Şubat’ta ‘Asrın Felaketinin’ gerçekleştiğini aktaran Koyuncu, “Burada birçok insanımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bungalov evlerin deprem ile bir işi yok. Depreme dayanıklı temeli olmadığı için yıkılma gibi bir durumu yok. Son derece lüks olarak üretiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin iklim şartlarına göre tasarlıyoruz. İçerisinde karbonlu EPS ve taş yünü kullanıyoruz. Kullandığımız karkas malzeme sarı çadır. Depremin ardından bungalov evlere talep çok arttı. Taleplere yetişemiyoruz artık. Depremden önce vatandaşlarımız minimaliz bungalovlar talep ediyorlardı fakat depremden sonra vatandaşların betonarme yapılara bakış açıları değişti. Ondan dolayı biz de 3+1 ve 4+1 şeklinde evler yapmaya başladık. Burada tasarladığımız evleri öncelik olarak deprem bölgesine gönderiyoruz. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz zaten ama depremden dolayı önceliğimiz depremden etkilenen illerdir. Bungalov evleri 1 ay içerisinde yapıp teslimatını gerçekleştiriyoruz” dedi.