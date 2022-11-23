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Deprem sırasında ortaya çıkan ışık güvenlik kamerasına yansıdı
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen ve Zonguldak’ın Alaplı’da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem sırasında ortaya çıkan görüntü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Haberde İnsan 23.11.2022, 16:42
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen ve Zonguldak’ın Alaplı’da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem sırasında ortaya çıkan görüntü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alaplı ilçesinde bir vatandaşa ait evin kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin depremden saniyeler öncesinde sağa sola kaçıştıkları görüldü. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Alaplı ilçesinde deprem sırasında ortaya çıkan ışık huzmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.