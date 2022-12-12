Deprem sigortasına talep bir günde yaklaşık 10 kat arttı

Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sakaryalılar sigortacıların yolunu tuttu. Meydana gelen deprem sonrasında evlerini sigortalatmak isteyenlerin sayısı ise bir günde yaklaşık 10 kat arttı. Sigorta şirketi sahibi Ali Esen, "Günlük bize 10 kişi geliyordu ama depremden sonra 100 kişi geliyor" dedi.

23 Kasım’da Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen şehirlerin arasında Sakarya’da yer aldı. Evlerine deprem sigortası yaptırmayan vatandaşlar ise sigortacıların yolunu tuttu. Yaşanan deprem sonrasında sigortacılarda yoğunluk oluştu. Günlük ortalama 10 vatandaşın deprem sigortası yaptırmak için gittiği sigortacılarda, bu sayının depremin ardından 100’e yaklaştığı öğrenildi.

"Deprem sigortası, deprem tedbirleri arasındadır"

Depremin ardından yoğunluk oluştuğunu söyleyen sigorta şirketi sahibi Ali Esen, "Ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun sebebi Düzce depremi. Yeri geliyor telefonlarımız kilitleniyor. Sakarya’daki hizmet veren sigortacılarda ciddi bir şeklide deprem sigortasına talep var. Düzce depreminden önce sessizlik söz konusuydu. Günlük bize 10 kişi geliyordu ama depremden sonra 100 kişi geliyor. Sadece bana değil tüm meslektaşlarıma aynı şekilde. Bugün Düzce’yi örnek aldığımızda 82 bin konutu olan Düzce’de şuan 15 bin vatandaşımız sigorta yaptırmamış. Ama Sakarya’mıza baktığımızda; bugün 240 bin konut sayımız var. 187 bin 832 vatandaşımız sigorta yaptırmış. 52 bin vatandaşımız Sakarya’da sigorta yaptırmamış. Deprem sigortası, deprem tedbirleri arasındadır. Deprem olduktan sonra gelip yaptırmanın bir anlamı yok, önleminizi önceden almanız gerekiyor" dedi.

"Vatandaşımız depremden sonra bizi arıyor, bu böyle olmamalı"

Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzce depremi sabaha karşı 04.10 civarında oldu. Yaşadığım bir anıyı anlatmak istiyorum, saat 04.20’de telefonum çaldı. Bir vatandaş aradı ve daha ‘Nasılsın, geçmiş olsun’ dahi demeden ‘Ali bey ofisi ne zaman açıyorsunuz, ben deprem sigortamı aksattım, ihmal ettim’ diyor. Yani vatandaşımız depremden sonra bizi arıyor. Bu böyle olmamalı, vatandaşımıza buradan sesleniyorum. Bugün İstanbul depremi konuşuluyor. Belki yarın İstanbul değil Sakarya’da deprem olacak"

"Düzce depreminden sonra teminatlar artırıldı"

Evlerini sigortalatmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Esen, "Biz geçen sene 100 metrekare bir evi, bin 508 lira bayındırlığın inşaat maliyet metrekare bedeli üzerinden Doğal Afet Kurumunun açıkladığı 150 bin liraya sigorta yapıyorduk ve vatandaşımızdan 340 TL alıyorduk. Düzce depreminden sonra bu teminatlar artırıldı. Şuanda bir vatandaşımız geldiği zaman bize; 100 metrekare evine 301 bin TL teminat veriliyor, buna mukabil bize de 708 TL prim ödüyor. Yani primlerde yüzde 100 bir artış söz konusu. Geçen sene deprem sigortasını yaptırmış vatandaşlarımız, bizlere başvurmaları halinde ilave ek prim ödeyip teminatlarını da artırabiliyorlar. Bu teminatlarla çadır dahi alamayız. Enflasyon var, bugün biz 300 bin TL’ye başımızı sokacak bir ev ve inşaatı yapamayız. Buradan herkese sesleniyorum; Doğal Afet Kurumunun vermiş olduğu teminatlar gerçekten yetersiz. Burada vatandaşlar acentelere, sigorta şirketlerine giderek ilave prim ödesinler ve evlerinin gerçek inşaat maliyet metrekaresini artırsınlar" şeklinde konuştu.