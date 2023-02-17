Deprem korkusu tırda yatırıyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yavuz aileleri depremin ilk gününden itibaren kendilerine ait tırda yaşayarak, ailece depremde yıkımların yaşandığı diğer illere yardım taşıyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Deprem nedeniyle hasar gören evlerine girmek istemeyen binlerce aile devlet desteğiyle oluşturulan konteyner ve çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan iki kardeş aile ise yaşanan depremin ardından kendilerine ait tırlarda yaşayarak il il dolaşıp diğer deprem bölgelerine ücretsiz yardım malzemesini ulaştırıyor. Yaşanan deprem korkusu nedeniyle 11 gündür tırda yaşadıklarını belirten baba Ahsen Yavuz, Gaziantep’in yardım alan il değil, her koşulda yardım dağıtan bir şehir olduğunu belirterek, kendilerinin de depremden etkilendikleri halde diğer şehirlere yardım ulaştırmak için tırlarıyla ücretsiz sefer yaptıklarını söyledi. Baba Yavuz, “Yaşanan deprem korkusu nedeniyle 11 gündür ailece çocuklarım ve eşimle birlikte kendimize ait bu tırda yaşıyoruz. Arkadaki tır da kardeşime ait, oda ailesiyle birlikte tırda yaşıyor. Bizim evimiz yıkılmadı ancak devam eden artçı depremler nedeni ile eve girmek istemiyoruz. Çok şükür hiç bir şeye ihtiyacımız yok. Devletimiz ihtiyaç sahibi herkese ulaşıyor. Biz ailece tırda bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Tırda yaşamanın zor olduğunu belirten Ahsen Yavuz’un işe ise ailece tırda yaşamanın zor olduğunu belirterek daha güvenli olduğu ve aileyi bir arada tuttuğu için bir süre daha burada yaşamaya devam edeceklerini söyledi.