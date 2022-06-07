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Deprem korkusu güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ta bir esnafın çayını yudumlarken yaşadığı deprem korkusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberde İnsan 07.06.2022, 10:39
Deprem korkusu güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ta bir esnafın çayını yudumlarken yaşadığı deprem korkusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Küçükbağlar köyü merkez üssü olan deprem, saat 08.06’da meydana geldi. 3.9 büyülüğündeki deprem çevre ilçelerden hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Evlerinde depremi hissedenler kısa süreli de olsa korku dolu anlar yaşadı.

Kent merkezinde bir büfede çayını yudumlayan esnafın yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf Mustafa Kahraman, çay içerken bir sesle birlikte depremi hissettiğini ifade ederek “Can havli ile dışarı kaçtım. Çok kötü idi, Allah daha beterini kimseye yaşatmasın. İlk defa bu korkuyu yaşadım. 2 saniye sürdü ama bizi korkutmaya yetti” dedi.

Depreme evlerinde ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar da yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi.

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