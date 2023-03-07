Deprem hobi kuşlarına ilgiyi arttırdı

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından, kuşların deprem öncesinde çırpınarak telaşlanmaları iddiası üzerine Kastamonu’da hobi kuşlara ilgi arttı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, kuşların depremi birkaç saniye ya da birkaç dakika önce hissedip garip davranışlar sergilediği yönündeki iddialar ve bilimsel araştırmalardaki benzer neticeye varma durumlarının ardından hobi kuşlarına ilgi arttı. Depremin ardından Kastamonu’da kuş satışı yapan ’pet shop’ları ziyaret eden birçok vatandaş, depremi önceden hissettiklerini belirterek muhabbet kuşu satın aldı. Kastamonu’daki pet shop işletmecileri de depremlerin ardından kuş satışlarında artış yaşandığını söyledi.

“Gelen müşteriler, yaşanan deprem felaketinden sonra kuş almak istediklerini söylüyorlar"

Deprem sonrasında muhabbet kuşu satışlarında artış yaşandıklarını söyleyen pet shop işletmecisi Ahmet Serkan Topçu, “Kuşlar eskiden beri sevilen hayvanlardır. Ama bu deprem felaketinden sonra tabi tüm hayvanların depremi daha önceden hissettikleri için biraz daha talep ve önemleri arttı, çok şükür işlerimiz iyi. Gelen müşteriler, yaşanan deprem felaketinden sonra kuş almak istediklerini söylüyorlar. Deprem bölgelerinden gelen depremzedelerimiz yanlarında getirdikleri muhabbet kuşlarını beslemeye ve ilgili ürünleri almaya devam ediyorlar. Kuşların değerini depremlerden sonra daha iyi anlamış olduk. Hayvanlar hisli hayvanlar, ’kuş’ deyip geçmemek lazım. Sahibini çok iyi bilirler, sadıktırlar, sahibini iyi bilirler” dedi.