Deprem geride acı hatıralar bıraktı: Enkazdan çıkan fotoğraflar ağaçlara bağlanıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler geride bir çok acı hikaye bıraktı. Depremde yıkılan bina enkazlarından çıkan fotoğrafların da ağaca bağlanması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina yıkıldı, geri de ise bir çok acı hatıra kaldı. Onikişubat İlçesi Hayrullah mahallesi Esençam sitesi enkazından çıkan fotoğraflar da ağaca sarılan şeridin arasına sıkıştırılıyor. Sahada çalışanlar, bu sayede gördükleri fotoğrafları ayırarak hatıraların yakınları tarafından bulunmasına imkan sağlıyor. Günler sonra enkaza gelenler, yakınlarına ait fotoğrafları görünce duygusal anlar yaşıyor.

“Enkaz altında fotoğraf görürsek alıp buraya asıyoruz”

Enkaz kaldırma çalışmalarında görevli İsmet Ata, “Fotoğrafları ağaca asmayı iyi düşünmüşler. Enkaza gelecek yakınları ağacın üzerindeki fotoğrafı görüp alırlar. Daha önceden de bu tarz olaylarla karşılaştık enkazdan albümler falan çıktı. Çıkan albümleri görünür bir yere koyduk ve gelen akrabaları gelip aldılar. Enkazda kalanların hatıraları bunlar. Gerçekten burada iç burkan bir görüntü var. Ben fotoğraflara bakmamaya çalışıyorum, fotoğrafları çok incelemiyorum gerçekten çok üzülüyorum. Şuanda yine bilanço biraz hafifledi ilk günlere göre. Biz o zamanları hatırlamamak için pek bakmamaya çalışıyoruz. Enkaz altında fotoğraf görürsek alıp buraya asıyoruz” dedi.