Deprem bölgesine yardıma giden öğrenciler geri döndü

AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine giden Uşak Üniversitesi öğrencilerinin bir bölümü yapılan çalışmaların ardından kente geri döndü.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında bölgeye AFAD koordinasyonunda gönüllü olarak giden Uşak Üniversitesi öğrencilerinin bir kısmı bölgeden döndü, 3 öğrenci ise yardım çalışmalarına devam etmek için bölgede kaldı. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, deprem bölgesinden dönen öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Farklı bölümlerden öğrencilerden oluşan yardım ekibi ilk olarak Mersin’deki organizasyon çalışmalarında yer aldıklarını ifade ederek daha sonra ise AFAD kontrolünde Hatay İskenderun’da depremzedelere ve kurtarma ekiplerine ihtiyaç duydukları her konuda yardım ettiklerini belirttiler. Ekibin içerisinde bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, özellikle depremzedeler ile yardım ekipleri arasındaki iletişimin sağlanmasında yardımcı olduklarını dile getirdi. Gittikleri her yerde tüm Türkiye’den ve dünyanın farklı noktalarından gelmiş yardım ekiplerinin ve yardım malzemelerinin olduğunu söyleyen öğrenciler deprem bölgesinde tam bir kenetlenme yaşadıklarını söyleyerek, orada bulunan herkesin birbirine yardım etmeye çalıştığını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Savaş, deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine katılan ve büyük bir özveriyle kendilerine verilen görevleri yerine getiren öğrencilerimize teşekkür ederek “AFAD koordinesinde deprem bölgesine giden öğrencilerimiz, gelen yardımların tasnifinden, erzak dağıtımına, her türlü yardım faaliyetinde görev aldılar. Bir kısım öğrencimiz, hocamız ve personelimiz deprem bölgesinde kalarak yardım çalışmalarına destek oluyor. Ayrıca üniversitemiz temizlik görevlisi personeli Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde çadır kurma, lojistik destek gibi çalışmalarda bulunmaya devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. Savaş, depremin ilk gününde oluşturdukları kriz masasıyla bölgedeki öğrencilerimize ulaştıklarını ve Uşak Valiliği koordinasyonunda yürütülen yardım faaliyetlerinin içinde olduklarına dikkat çekerek “Uşak Üniversitesi ailesi olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize verdikleri destekten, yaptıkları yardımdan dolayı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.