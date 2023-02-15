Deprem bölgesine odun yetiştirmek için seferber oldular

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan vatandaşlar gönüllü olarak bir meydana topladıkları odunları kesip deprem bölgesine göndermek üzere kısa sürede hazırladılar.

Bir günde 3 tır odun hazırlayan vatandaşlar, çuvallanmış yakacak odunları tırlara yükleyip deprem bölgesine gönderdiler. Az insan ile çok iş üreten vatandaşlar “Elimizden geleni yapmakla sorumluyuz” dediler.