Deprem bölgesine Alaplı’dan 15 tır yakacak yardımı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Zonguldak’ın Alaplı ilçesinden 15 tır yakacak yardım yapıldı. Alaplılı vatandaşlar deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.

Alaplı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilileri depremin yaşandığı ilk günden itibaren muhtarlar, vatandaşlar ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye 10 tır kışlık kıyafet, soba, ekmek, su ve erzak yardımı ile 15 tır yakacak yardımı gönderildi. Vatandaşlar köylerde deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bundan önce 4 yardım tırımızı deprem bölgesine gönderdik. Bugün de bölgede yakacak ve ısınma ihtiyacı olduğunu vatandaşlarımıza duyurduk. Hepsinden Allah razı olsun. Çok kısa sürede tonlarca odunu elbirliği ile hazırladık" dedi.