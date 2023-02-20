Deprem bölgesine 10 tır duş ve tuvalet Manisa’dan uğurlandı

Manisa’da küçük sanayi esnafı tarafından dayanışma içerisinde üretilen duş ve tuvaletler tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek hem üretilen duş ve tuvaletleri inceledi, hem de esnaftan bilgi aldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde yıkıma neden olurken, deprem sonrası yaraların sarılması için düzenlenen yardımlar da devam ediyor. Manisa’da Küçük Sanayi Sitesi esnafı, Manisa Valiliği, Yunusemre Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde kendi aralarında yaptıkları organizasyonla depremzedeler için duş ve tuvalet kabini üretti. Farklı meslek gruplarının bir araya geldiği duş ve tuvalet üretimine, Manisa’daki meslek liseleri öğretmenleri ve öğrencileri de gönüllü olarak destek verdi. Depremin ilk anından bu yana üretilen 111 adet duş ve tuvalet, içlerine elektrikli şofbenleri de montajlanarak 10 tıra yüklendi. 10 tır, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin eskortunda konvoy olarak deprem bölgesine yola çıktı.

Malzeme ve iş gücü teminiyle beraber üretimin devam edeceğini söyleyen esnaftan Hüseyin Kumrucular, "Çoğunlukla Malatya bölgesine duş ve tuvalet gönderiyoruz. İçlerinde elektrikli şofbenleriyle birlikte ürettik. Okullarda üretilen sobalarla beraber su malzemeleriyle birlikte 10 tır gönderiyoruz. Toplamda 111 tane duş ve tuvalet olarak sevkiyatımız gerçekleşmiş olacak. Malzeme temininde de bir sıkıntı yaşamazsak Manisa Valiliği organizasyonunda üretimimiz devam edecek. Şu anda deprem bölgesine çok fazla malzeme gittiğinden onları da değerlendirerek üretim devam edecek" dedi.

Vali Karadeniz sevkiyatı yerinde inceledi

Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek hem üretilen duş ve tuvaletleri inceledi, hem de esnaftan bilgi aldı. Sevkiyatı yerinde takip eden Vali Karadeniz, esnafın gösterdiği dayanışmaya da teşekkür etti.