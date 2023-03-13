Deprem bölgesindeki PKU hastası çocukların ailelerine destekler ulaştı

Farklı illerden toplanan ve Eskişehir’den deprem bölgesine gönderilen PKU hastası çocukların özel gıda maddeleri, depremzede ailelere mutluluk kaynağı oldu.

Kalıtsal olarak oluşan ve doğumdan hemen sonra alınan topuk kanı ile tespit edilen Fenilketonüri (PKU) hastalığı, protein içerikli besinlerin tüketilmesi halinde çocuklarda 3’üncü aydan itibaren zeka geriliğine neden olmasıyla biliniyor. Ömür boyu protein içermeyen özel besin maddeleri ile beslenmesi gereken PKU hastaları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından yiyecek sıkıntısı yaşadı. Enkaz altında kalan özel gıda maddelerinin tedarik edilmesinde problem yaşayan PKU hastası çocuklar ve aileleri, zor günler geçirdi.

Deprem bölgesinde yaşanan mağduriyetin ardından duyarlılık gösteren diğer PKU hastası çocukların aileleri de ellerinde bulunan özel gıda maddelerini paylaştı. İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yaşayan PKU hastası çocukların aileleri, ellerindeki özel gıda maddelerinin bir kısmını Eskişehir PKU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Güray Kocabaş’a teslim etti. Uzun yol şoförlüğü yapan Kocabaş, tırına yüklediği malzemeleri deprem bölgesine götürerek, PKU hastası çocukların ailelerine teslim etti.

Kendilerine götürülen özel gıda maddelerini teslim alan PKU hastası çocukların aileleri, gösterilen dayanışma örneği karşısında teşekkürlerini iletti.