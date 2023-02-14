Deprem bölgesindeki çocuklara psikolojik destek

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede çocuklara psikolojik destek verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı psikososyal destek personelleri, depremin etkisinde olan Nurdağı’nda çocuklar için çalışma yürütüyor. Çocuklar, yaşadıkları travmayı kağıda çiziyor, oyunlar oynayarak o anları unutmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden büyük ölçüde etkilenen Nurdağı’nda enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde etkilenen çocuklara Milli Eğitim Bakanlığınca psikososyal destek personelleri, olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapıyor.

Destek ekipleri, enkaz çalışmalarının yapıldığı alanlarda görev aldı. İlçede çadır ve konteynır kentlerin kurulmasının ardından çocuklarla özel olarak ilgilenen psikososyal destek ekipleri, depremin izlerinin silinmesi için çalışıyor. Ekipler psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklara hikayeler okuyup, resim çizip ve çeşitli oyunlar oynuyor.