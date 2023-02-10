Deprem bölgesinde yürek ısıtan kareler objektiflere yansıdı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı bölgede yürekleri ısıtan kareler objektiflere yansıdı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Deprem afetinde yıkılan binaların enkazlarında binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralı olarak kurtuldu. 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ve köylerde yaşayan vatandaşlara yardım götüren görevlilerin yürekleri ısıtan görüntüleri de objektiflere yansıdı.

Öte yandan, Pazarcık ilçesine görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun koordinesinde depremzedelerin yaraları sarılıyor. Devlete bağlı kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yurt içinden ve yurt dışından gönderilen çok sayıda ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yahşihan Belediyesi de merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlara sıcak yemek, kışlık kıyafet ve ısınma donanımlarını ulaştırıyor.