Deprem bölgesinde yağış etkili oldu

Depremin vurduğu Adıyaman’da yağmur yağışı etkili oldu.

Adıyaman’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı. Suların çadırların içerisine girmemesi için ellerine kazma ve kürek alan vatandaşlar, çadır aralarında su kanalları açtı. Vatandaşlar, "Adıyaman’da 6 Şubat’ta büyük bir deprem oldu. Bizler depremin henüz şokunu atlatamazken şimdi de yağmur suları çadırlarımızı bastı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.