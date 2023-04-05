Deprem bölgesinde sokak köpeklerinin gönüllü bakıcısı oldu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde kırsal alanda kurulan çadırda yaşayan depremzede bir vatandaş, başıboş sokak köpeklerine gönüllü olarak bakarak destek oluyor.

Kahramanmaraş’ta depremden en çok etkilenen Türkoğlu ilçesindeki Özbek Mahallesi’nde ikamet eden depremzede Mehmet Gülbostan, evinin yıkılmasının ardından eşi ile birlikte çadırda yaşıyor. Gülbostan, çadırın etrafına toplanan sokak köpeklerine gönüllü olarak bakıyor. Her gün köpeklerle ilgilenen Gülbostan, yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, tedavilerini yaptırıyor. Mehmet Gülbostan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük probleminin veteriner olduğunu söyledi.

"Alıştığın zaman onları bırakamıyorsun" diyen Gülbostan," Biz Kahramanmaraş’a gidiyoruz fakat orada kalamıyoruz. Geldiğimiz zaman arabanın etrafını çöküşüyorlar. Gecenin birinde ikisinde de gelsen arabayı tanıyorlar. Yani o kadar bize bağlandılar ki tarifi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Veteriner gelsin ücretini de karşılarız"

Köpeklere eşinin desteğiyle ilgilendiğini belirten Gülbostan, "Bizim en büyük sıkıntımız veteriner. Hangi veterinere telefon edersek evdeyim ’Köpeği buraya getirin’ diyorlar. Fakat bizim götürme şansımız olmuyor. Arabaya binmiyorlar güçlük çıkarıyorlar. Hatta geçen bir tanesi veterineri buraya zorla getirtirdik karnı yırtılmıştı. Onu diktirmek için. Eşime dedi ki ’Kulaklarından tut’ ve kulaklarından tutunca da köpek rahatsız oldu. Eşimin sol eline 7 tane diş geçirdi. Gaziantep’e götürdük orada tedavi ettirdik. Onun için en büyük sıkıntımız köpeklere veteriner. Yani istediğimiz an telefon edipte gelebilmeleri. Ücretini de karşılarız" diye konuştu.

Depremde evinin yıkıldığını anlatan Gülbostan, "Benim kendi evim yıkıldı. Altında traktörüm kaldı. Kaskosu da yoktu. Cuma günü kaskosu bitti, pazartesi günü yaptıracaktım mümkün olmadı. Ondan sonra kaynanamın evi yerle bir oldu. İlk depremde yıkılan 25 tane tam yıkılmış ev var. Öbürleri de hasarlı az hasarlı" şeklinde konuştu.

(HA-HİV-