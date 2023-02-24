Deprem bölgesinde görevleri sona eren madenciler Zonguldak’a döndü

Zonguldak’tan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine giden maden işçileri görevlerinin tamamlanmasının ardından uçakla Zonguldak Havalimanı’na döndü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye hareket eden 3 bin 500 madenci arama kurtarma çalışmalarına katıldı, depremin yaralarının sarılmasında cansiperane görev aldı.

Hatay bölgesinde görevleri tamamlanan son madenci kafilesi, uçakla Zonguldak Havalimanı’na geldi. Madenciler burada Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Madencilere çiçek takdim eden Vali Mustafa Tutulmaz, "Malumunuz olduğu üzere çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz asrın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Burada da sizler büyük bir görevi başarıyla ifa ettiniz. Gerek ilimizin temsili açısından gerekse madencilerimize her yerde övgüyle bahsediliyor. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Burada büyük bir millet olduğumuzu da hep beraber gösterdik. Ülkemizin her bölgesinden, değişik meslek gruplarından gerek gönüllü olarak gerekse profesyonel olarak arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkes, zor durumda olan kardeşlerimizin yardımına koştu. Zonguldak olarak biz de ciddi bir şekilde bu felakete tepki vermeye çalıştık. Burada özellikle 5 bine yakın arama kurtarma ekibi, kamu görevlileri ve siz madenciler olarak o bölgede bulundu. Şu anda da 700’e yakın kişi ilimizden orada bulunuyor. Yine iş makinelerimizin operatörleri, değişik görevli arkadaşlarımız halen o bölgede çalışıyorlar. Emeği geçen herkesi buradan oraya yardım gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 4 bine yakın madenci kardeşimiz bugün itibariyle ilimize dönüş sağladı. Herhangi bir yaralanma ve olumsuzlukla karşılaşmadan sizi karşılamanın şükrü içerisindeyiz" dedi.

Karşılama programında ilçe müftüsü tarafından dualar edildi. Görevden dönen maden işçileri aileleriyle buluşarak hasret giderdi.