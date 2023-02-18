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Deprem bölgesinde donmak üzereyken buldukları kediyi Kütahya’ya getirecekler
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem sonrası sokakta donmak üzereyken buldukları kediyi tedavi eden Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, “Kara Elbistan” ismini verdikleri kediyi Kütahya’ya götürmeye karar verdiler.
Haberde İnsan 18.02.2023, 11:04
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem sonrası sokakta donmak üzereyken buldukları kediyi tedavi eden Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, “Kara Elbistan” ismini verdikleri kediyi Kütahya’ya götürmeye karar verdiler.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, deprem sonrası sokakta donmak üzereyken buldukları kedinin gerekli sağlık kontrollerini ve bakımını yaptılar. Veteriner hekimlerin adeta maskotu haline gelen “Kara Elbistan” ismini koydukları kediyi Kütahya’ya götürmeye karar verdiler.