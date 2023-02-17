Deprem bölgesinde camiler hasarlı olunca cuma namazı dışarıda kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki kırsal mahallelerde camilerin de hasarlı olması nedeniyle cuma namazı açık alanda kılındı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremde Gaziantep’in Nurdağı ilçe merkezi ile ilçeye bağlı kırsal mahalleler de ciddi hasar aldı. Kırsal mahallelerde pek çok evle birlikte camiler de ciddi hasar aldı. Pek çok noktada hasar alan camilere giremeyen vatandaşlar ise cuma namazını açık alanda kıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Durmuşlar Mahallesi’nde de bulunan iki caminin hasar alması nedeniyle vatandaşlar cuma namazını açık alanda kıldı. Mahalle halkı ve imam, karlı dağların eteklerinde bulunan köylerinde belirlenen açık alana serdikleri seccadelerinin üzerinde cuma namazını eda etti.