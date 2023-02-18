Deprem bölgesinde çalışan Çinli Arama Kurtarma Ekibi ülkelerine Pendik’ten uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve yıkıma yol açan depremlerin etkilediği bölgede çalışmalar yürütmek için Türkiye’ye gelen Çinli Arama Kurtarma Ekibi, ülkelerine Pendik’ten uğurlandı. Pendik’te Başkan Ahmet Cin ve Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) ile görüşen Çinli Arama Kurtarma Ekibi, Başkan Ahmet Cin’e kendi üniformalarını hediye etti. Çinli Arama Kurtarma Ekibinin takım lideri Chen Yuan, “Türklerin de depremzede olmasına rağmen orada kendi kurtarıcısı olmaları beni en çok duygulandıran şeydi. Çok cesur, misafirperver ve yardımseverler. Felaketin içinde bile bize bunları hissettirdiler” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremler nedeniyle bölgede çalışmalar yürütmek için birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye geldi. Çin’den gelen arama kurtarma ekibi de deprem bölgesinde yaklaşık 11 gün boyunca çalışmalarda bulundu. Çinli Arama Kurtarma ekibi çalışmalarının ardından ülkelerine hava yolu ile dönmeden önce Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile görüştü. Başkan Ahmet Cin, ekibe deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Çinli Arama Kurtarma Ekibi ile görüşmesinde Başkan Ahmet Cin’e Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) de eşlik etti. Görüşmeye Pendik Kaymakamı Hülya Kaya da katılarak Çinli Arama Kurtarma Ekibine teşekkürlerini iletti. Çinli Arama Kurtarma Ekibi, kendilerini uğurlayan Başkan Ahmet Cin’e kendi üniformalarını hediye etti.

“Tüm ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Depremden dolayı dünyanın birçok ülkesinden kurtarma ekiplerinin destek vermek amacıyla Türkiye’ye geldiğini biliyoruz. Kurtarma çalışmaları belli bir noktaya geldikten sonra ekipler kendi ülkelerine dönüyor. Çinli arama kurtarma ekibi ile beraber olduk. Onlar da bizim Hatay ilinde kurtarma çalışmalarına katıldılar. Pendik Belediyesinin ekibi PEAK ile beraber ortak çalışmaları da oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür doğal afetlerle karşılaşmayız. Güzel günlerde beraber olmak en büyük dileğimiz. Tüm ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Türklerin de depremzede olmasına rağmen orada kendi kurtarıcısı olmaları beni en çok duygulandıran şeydi”

Çinli Arama Kurtarma Ekibinin takım lideri Chen Yuan, “Biz yaklaşık 11 gün Hatay bölgesinde kaldık. Bizim vazifemiz öncelikle enkaz altından can kurtarmak. Sonrasında yardıma ihtiyacı onlara, yaralılara yardım etmek. Beni en üzen noktalardan biri, yıkılan binaların altında kalan insanlar ve ailelerinin sağ çıkmasını bekleyen kişiler. Bu beni çok üzen görüntüydü. Ama beni mutlu ve umutlu eden de orada dünyanın birçok yerinden gelen ekipler ve Türklerin de bir depremzede olmasına rağmen orada kendi kurtarıcısı olmaları, kendi kendilerine yardımcı olmaları beni en çok duygulandıran şeydi. Bizden çok daha cesurlardı. Daha önce Türkiye ile ilgili çok fazla bilgimiz yoktu. Ama böyle bir felakette Türkiye’ye gelmiş olmak, Türk insanını daha iyi tanımamıza vesile oldu. Çok cesur, misafirperver ve yardımseverler. Felaketin içinde bile bize bunları hissettirdiler. Her şey güzelleştiğinde ve normalleştiğinde tekrar buraya gelerek bu kültürü ve insanları tanımak isterim” diye konuştu.

Çinli Arama Kurtarma Ekibinin Takım Lideri Yardımcısı Chen Tao da, “Öncelikle deprem haberini aldığımızda üzüldük. Acil olarak ekibi toplayıp Türkiye’ye geldiğimizde felaketin ne kadar büyük olduğunu gördük. Mümkün olan en kısa sürede ne kadar can kurtarabiliriz diye düşündük ve o hislerle çalıştık” dedi.