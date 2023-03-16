Deprem bölgesinde başkan ve ekibi kendi çadırlarını üretti

Depremde 700 evin yıkıldığı ve ağır hasar aldığı, 22 kişinin hayatını kaybettiği Hatay’ın Kumlu ilçesinde belediye kendi imkanları ile çadır üretip vatandaşlara ulaştırdı. Yeni bir proje daha hazırlayan Belediye Başkanı Mehmet Deli, evleri yıkılan aileleri yapılacak briket evlere yerleştirmek için de çalışmalara başladı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin en ağır hasarı verdiği illerin başında gelen Hatay’da devlet-millet seferberliği ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay’ın birçok ilçesinde olduğu gibi Kumluca’da da 700 ev depremde yıkılıp ağır hasar aldı, 22 kişi de yaşamını yitirdi. İlçeye AFAD koordinesinde yardımlar ulaştırılırken, Belediye Başkanı Mehmet Deli de belediye işçileriyle harekete geçerek çadır üretimi yaptı. Şu ana kadar 300’den fazla çadır üretip depremzedelere ulaştıran belediyenin şimdi de briket ev yapmak için çalışma yaptığı öğrenildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, "Çadır konusunda devletimize ve vatandaşımıza yardımcı olmak için çalışan arkadaşlarımızla acaba çadır yapabilir miyiz diyerek proje geliştirdik. Belediyemizde kaynakçımız, demircimiz var, çadır konusunda çalışacak işçilerimiz vardı. Hep beraber kafa kafaya verdik, çadır üretimine geçtik. Şu anda 12 metrekarelik çadırlar yapıyoruz. Hepsini kendi personelimizle üretiyoruz. Hem maliyeti ucuz hem de vatandaşımız istediği anda onların hizmetine sunuyoruz. Birkaç makinemiz eksikti, ilçemizdeki esnaflarımız onları temin etti. Ortalama günlük 20-25 arası çadır üretiyoruz. Vatandaşımıza ulaştırdığımız çadır sayısı 300’ü geçti. 700 civarında üretim yapma planımız var. Devletimiz emrederse daha fazla da üretiriz. Bizler vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Hatta çevre ilçelerden de talep geldiğinde gönderiyoruz" dedi.

Briket evlerle ilgili çalışmaya başladıklarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yerinde görmeye geleceğini söyleyen Başkan Deli, "Konteynerden daha planlı ve daha ucuz, daha hızlı yapabileceğimiz evler planladık. Evleri yıkılan vatandaşlarımız için geçici barınma merkezi olarak planladığımız bir sistem" ifadelerini kullandı.