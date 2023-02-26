Deprem bölgesi için toplanan odunlar trenle gönderilecek

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından bölgedeki vatandaşların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için toplanan bin 350 ster odun, Karabük’ten demir yoluyla ulaştırılmak üzere vagonlara yüklendi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerden deprem bölgelerindeki vatandaşların yakıt ihtiyacı için odun toplandı. Kamyonlarla taşınan odunlar kent merkezindeki tren istasyonuna depolandı. Buradan trenle deprem bölgelerine ulaştırılacak olan odunlar, iş makinelerinin yardımıyla vagonlara yüklendi.

Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Kış durumu söz konusu olduğu için yakacak ihtiyacını karşılamak anlamında tüm orman bölge müdürlüklerimiz faaliyete geçti. Zonguldak Orman Bölge Müdürümüzün geçen haftaki talimatlarında Zonguldak’tan tren yoluyla deprem bölgesine nakliyat yapması söz konusu olmuştur. Zonguldak bu konuda bir çalışma yaptı. Karabük’te Orman İşletmeleri olarak da talimat aldık. Bunun üzerine istasyonda yakacak odun istiflemeye başladık. Bütün işletme müdürlüklerimiz stoklarındaki ve üretimden gelen odun emvalleri ile beraber depomuza yığdık" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel’in talimatıyla odunları taşıyacak vagonların tahsis edildiğini ifade eden Kırımlı, "Onları doldurmaktayız. Yaklaşık şu an itibarıyla bin tonu aştık. Yaklaşık bin 350 ster kadar yakacak odunu indirdik. Yükleme faaliyetlerimiz başladı. İnşallah hemen bitirip, yolcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.