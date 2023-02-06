Deprem bölgesi için "kan bağışı" seferberliği: Vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırıkkale’de, Türk Kızılay’ın kan verme noktasında yoğunluk yaşandı.

Kırıkkale merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağış noktalarına gitti. Türk Kızılay Kırıkkale Kan Merkezi’ne gelen vatandaşlar, deprem bölgesindeki yaralı vatandaşların tedavileri için kan bağışladı.

Kan Merkezine gelen Metin Şahin adlı vatandaş, "Ülkemizi sarsan depremden dolayı kan ihtiyacını karşılamak için kan vermeye geldim Kızılay’a, sıramı bekliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah’ım kötü afetlerden bizleri korusun" dedi.

Kağan Şafak adlı vatandaş ise, "Deprem bölgesinde tanıdığım insanlarda var üniversiteden arkadaşlarım. Akrabalarım da zarar gördü onlara yardımım dokunsun diye kan vermek istedim" ifadesini kullandı.