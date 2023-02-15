Deprem bölgesi için en acı mesai

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarındaki gönüllüler, deprem felaketinin yaşandığı bölgeye kefen ve ceset torbası hazırlıyor. Bugüne kadar bin kefen ve 2 bin ceset torbası bölgeye gönderildi.

Türkiye’nin 10 ili etkileyen iki depremde can kaybı her geçen gün artarken Muratpaşa Belediyesi’nin meslek edindirme, sanat ve hobi kursu kursiyerleri, bölgenin acil ihtiyaçlarından kefen ve ceset torbası dikmek için bir araya geldi. Gönüllüler, bugüne kadar bin kefen ve 2 bin ceset torbası dikip bölgeye gönderdi. Dikiş makinesinin başında ceset torbası diken Zerrin Yelken “Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz” derken Hayriye Gülcan ise “Koşarak geldik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Allah bir daha göstermesin” dedi.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, 50 çadırın ardından Kahramanmaraş ve Malatya’ya 6 konteyner gönderdi. 50 çadır ve 400 kampet daha bu hafta bölgeye sevk edilecek.