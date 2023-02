Deprem bölgesi için 24 saat ekmek üretiyorlar

Eskişehir’de faaliyet gösteren 80 fırın, afet bölgesindeki vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için toplam 100 bin ekmek üreterek bölgeye gönderdi. Fırıncılar ihtiyaçları karşılamak için 24 saat mesai yapıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afetten kurtulan vatandaşlar içinse ülke genelinden vatandaşlar bölgeye yardım göndermeye devam ediyor. Eskişehir’de Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikasına bağlı 80 fırın, afet bölgesindeki vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Her işletme bin ila 2 bin olmak üzere toplam 100 bin ekmek üretti. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ekşi mayalı ekmek tercih ettiklerini belirten fırıncı Hüseyin Topçu, ”Ekmek günlük tüketilmesi gereken bir malzeme. Bu yüzden afetteki vatandaşlarımıza özel olarak ekşi mayalı ekmek üretip gönderiyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre ekmek yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmekler bayatlamadığı için bunu tercih ettik” şeklinde konuştu.

Odunpazarı ilçesinde fırın işleten Hüseyin Topçu, afet bölgesindeki yiyecek ihtiyacına destek olmak amacıyla Eskişehirli fırıncıların üstlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirtti. Sendikalarının aldığı karar ile afet bölgesi için ekmek üreten fırıncılar, ihtiyaçlara göre ekmek üretildiğine de değindi. Ürettikleri ekmeklerin dün yola çıktığını belirten Hüseyin Topçu, ”Devlet Malzeme Ofisi’nin deposundan tırlara yükledik ve bin 100 civarında ekmeği afet bölgesine gönderdik. Bu birkaç gün devam edecek ancak bunun yanında halkımız da buna destek sağlıyor. Oradaki vatandaşlarımız için elinden geleni yapıyorlar. 5 bine yakın ekmeği vatandaşlarımızın parasını ödeyerek gönderdiği bir durum oldu. Biz de ihtiyaçları karşılayabilmek için 24 saat mesai yapıyoruz. Vatandaşların yanındayız her zaman, talep doğrultusunda biz gönderiyoruz. Vatandaş sürekli sipariş ediyor ancak biz yetişemiyoruz. Türkiye genelindeki bütün fırıncılar 24 saat çalışıyor. Bunu her gün göndereceğiz, yaklaşık bin ekmek her gün göndermeye çalışacağız. Yapabildiği sürece daha fazla gönderen de olabiliyor. Talep geldiği sürece göndermeye devam edeceğiz. Ekmek günlük tüketilmesi gereken bir malzeme. Bu yüzden afetteki vatandaşlarımıza özel olarak ekşi mayalı ekmek üretip gönderiyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre ekmek yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmekler bayatlamadığı için bunu tercih ettik. Normal günlük kullandığımız beyaz ekmeği göndermedik. Allah oradaki vatandaşlarımıza yardımcısı olsun. Devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun, hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.