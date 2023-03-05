Deprem bölgesi Hatay’da Kocaeli Hastanesi hizmete başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay’da, özel sektör-kamu işbirliğinde hayata geçen Kocaeli Hastanesi hizmet vermeye başlıyor.

Sağlık Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Hatay’da konteynırlardan inşa edilen hastanenin yapımı tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Hastanesi ismiyle hizmet verecek hastanede 54 yatak bulunacak. Yarın sabah hizmet vermeye başlayacak olan hastanede acil, kadın doğum, yoğun bakım, ameliyathane ve çocuk kliniği dahil birçok ünite yer alacak.

"20 günde tamamlandı"

Hastanede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölgede yapılan çalışmanın işbirliğinin ürünü olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanlığı’nın, alt ve üst yapı noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma yürüttüğüne değinen Büyükakın, “Tam bir STK, belediye ve merkezi idare koordinasyonu çerçevesinde yürütülen bir çalışmadır. Depremin ilk gününde başlayan bu çalışma yaklaşık 20 günde tamamlandı. Pazartesi başında hastalarımıza hizmet vermeye başlayacak. Buranın normal bir hastaneden tek farkı betonarme bir yapı değil, konteynırların içinde hizmet verilecek. 54 yatağı olacak. Acilinden yoğun bakıma, ameliyathane, kadın doğumundan çocuk kliniğine kadar vatandaşlarımıza hizmet eden bir hastane oldu. Bölgedeki vatandaşlarımız yarın sabahtan itibaren hizmet almaya başlayacak” dedi.