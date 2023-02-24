Deprem, bina güvenliğini bir kez daha ortaya koydu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili yerle bir eden deprem felaketini tüm Türkiye’yi yasa boğarken, Atayıldız Grup Kurucusu ve Velux Yalıkavak Villa Projesi’nin yatırım ortağı Selahattin Yıldız bina güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde yüzlerce bina kum gibi çökerken vatandaşları deprem korkusu sardı. Binaların bu kadar dayanıksız olması ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Atayıldız Grup Kurucusu ve Velux Yalıkavak Villa Projesi’nin yatırım ortağı Selahattin Yıldız, bina güvenliğini ve yapıların depreme karşı nasıl dayanıklı hale getirilebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını anlama sürecinin üç ana parça ya da seçenekten oluştuğunu belirten Yıldız, "Bina Durum Ön Değerlendirmesi," "Bina Performans Değerlendirmesi" ve "Riskli Bina Tespiti" olarak sıraladı. Proje sürecine dikkat çeken Yıldız, “İdeal proje sürecinde mimari, statik, mekanik, elektrik disiplinleri bir koordinasyon içerisinde çalışırlar. Zemin etüdleri yapılmış bir araziye, standartlara uygun, sağlıklı binalar inşa edilmesi için proje ve ihale dosyası üretirler. Dolayısıyla bu saydığım süreçlere dikkat edilmelidir. Bunlardan birisini es geçtiniz mi sağlıklı sonuçlar almanız imkansız. Ayrıca Herkes proje mühendisi olamaz, olmamalıdır da. Büyük bir birikim ve teknolojiyi takip etmek ciddi bir çalışma gerektirir. Bilimi önceleyen projelerin hayata geçmesi gerekiyor” dedi.

Beton kullanımına dikkat çekti

Yapılarda kullanılan beton ve malzemeye dikkat çeken Yıldız, bilimsel standartlara uygunluk belirleyen bu gibi ölçütlerin afetlerde hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin binalarda en az C25 dayanım sınıfı betonun kullanılmasını öngördüğünü hatırlatan Yıldız, “Betonarme yapıların uzun yıllar boyunca depreme karşı dayanıklı olabilmesi için dış çevre etkilerine de dayanıklı olacak şekilde boşluksuz ve geçirimsiz olması gerekmektedir. Doğru belirlenmiş çevresel etki sınıfında, yüksek dayanımlı ve kalite belgeli betonlarla inşa edilen standartlara uygun olarak tasarlanmış ve denetlenmiş binaların depremde alacağı hasarın daha az olacağını öngörebiliyoruz” diye konuştu.

Deprem gerçeği bilincinde yapılar inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan, Yıldız, SF Yıldız İnşaat, Fırat Lifestyle ve Ata Yıldız Grup ortaklığındaki Velux Yalıkavak Proesi’ni örnek gösterdi. Deprem yönetmenliği açısından gerekli tüm adımların atıldığını belirten Sarıoğlu, “Bugün deprem tüm gerçekliğini bize gösterdi. Grup olarak bugüne kadar deprem gerçeğinin farkında olduk ve yapılarımızı da ona göre inşa ettik. Türkiye ve yurt dışında yaptığımız tüm işlerde bu önceliklerimiz hiç değişmedi. Şimdi Bodrum’da yaptığımız yapılarda da deprem tedbirleri her daim önceliğimiz oldu. SF Yıldız İnşaat, Fırat Lifestyle ve Ata Yıldız Grup ortaklığındaki Velux Yalıkavak’ta da aynı titizlik işimizi yapıyoruz. Tüm yasal mevzuatlar ve deprem yönetmenliği uygulandı projemizde. Bizler anlayış olarak ülkeye, Bodrum’a ve yaşadığımız şehirlere değer katmaktan yanayız ve bunu da başardığımızı ortaya koyan birçok örnek var. ‘Önce insan hayatı’ anlayışı yapılarımızın inşa süreçlerinde kendisini var etmiştir. Bu projemizin hem zemin etütleri, hem deprem yönetmenliği hem de kullanılan malzemeler açısından bir sorun teşkil etmiyor. Daha çok çalışacağız, işimizi en iyi şekilde yapacağız. Ülkemize geçmiş olsun dilleklerimizi de sizler aracılığıyla tekrar iletiyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da son dönemlerde doğa ile uyumlu özelliğiyle adından sıkça söz ettiren Velux Yalıkavak, SF Yıldız İnşaat, Fırat Lifestyle ve Ata Yıldız Grup ortaklığında ve 64 bin metrekarelik peyzaj alanı ile lüksün doğal güzelliklerle harmanlanmasından meydana geliyor. Özel havuz, sahil ve iskele ayrıcalığının sunulduğu; 2+1, 3+1, 5+1 ve 6+1 şeklinde üst segment villalardan oluşan projede konutlar, 104 ila 140 metrekare arasında değişirken, müstakil villaların büyüklüğü ise 583 metrekareye kadar çıkıyor.

Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını kullanıcılarına açmak üzere inşa edilen Velux Yalıkavak, Bodrum Gümüşlük ile Yalıkavak arasındaki Koyunbaba mevkiinde ve Yalıkavak Marina’ya 5-7 dakika uzaklıkta bulunuyor. Zemin etüdü ve yapı denetimi yapılmış, deprem ve yalıtım yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilen proje, açık otopark, balkon, ebeveyn banyosu gibi özellikleri de barındırıyor. Velux Yalıkavak’ın sosyal donatıları arasında; açık ve kapalı havuz, mülk özelinde sahil ve iskele, spor salonu, spa, restoran ve sahil kafeleriyle market ve ev servis hizmetleri de yer alıyor. Böylece kullanıcılara hem yazın hem de kışın konforlu yaşama uygun imkanlar sunuluyor.

Yemyeşil ağaçlar ve rengarenk bitkilerle çevrili bir peyzaj alanına sahip Velux Yalıkavak, kullanıcıları için tabiatla iç içe, kuş cıvıltılarını dinleyerek doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek şekilde dizayn ediliyor. En ince detaylara kadar düşünülerek büyük bir titizlikle oluşturulan projede, doğanın içinde sağlıklı bir yaşam için bisiklet yolu ile koşu yolu da mevcut yer alıyor. Doğaya oldukça özenle yaklaşan Velux Yalıkavak, aynı zamanda sıfır atık projesini de benimseyerek çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.