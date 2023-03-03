Deprem acılarını unutup, mutluluğa evet dediler

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremde en fazla hasarın yaşandığı Hatay’da evlerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar depremden etkilenmeyen illerde misafir ediliyor.

Hatay Defne ilçesinde deprem öncesi evlilik hazırlığı yapan Yasemin Kürek ve Soner Bahçeci, kiraladıkları evin mobilya, beyaz eşya gibi tüm ihtiyaçları tamamladıklarını, fakat 6 Şubat’ta yaşanan depremde hem evlilik hayallerinin, hem de dayalı döşeli evin enkaz altında kaldığını belirtti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgutresi Öğrenci Yurdunda misafir edilen ve evlilik hazırlığı yapan iki geç Menteşe Belediyesi tarafından uzun yıllardır faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımı için toplanan eşyaların bulunduğu ‘El Ele Butik’e gelerek, evlilik yapacaklarını, deprem bölgesi Hatay Defne ilçesinden geldiklerini söylediler. Menteşe Belediyesi El Ele Butik sorumlusu durumu Menteşe belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e iletince gelinlik dahil tüm ihtiyaçları ile belediyeye ait bir aracın gelin arabası yapılması talimatını verdi.

3 Mart tarihine nikah için gün alan depremzede çiftin nikahını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kendisi kıydı. Konakaltı Kültür Merkezi salonunda kıyılan nikahta genç çiftin yakınları ve Belediye personeli katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “6 Şubat’ta çok büyük bir deprem yaşadık. Depremzede olarak Muğla Menteşe ilçemizde toplam 7 bin civarında depremzede vatandaşımız var. Belediyemiz bünyesinde ‘El Ele Butik’ var. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızdan alarak ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızdan bu güne kadar 3 bin kişi El Ele Butik’ten faydalandı. Geçen günlerde iki gencimiz El Ele Butik’e gelmişler. Bugün için nikahları olacağını kıyafetlerinin olmadığın söylemişler bizim çalışanlarımıza. Biz de belediye olarak sonuçta hayat devam ediyor. Nasıl yardımcı olabiliriz diye gelinlikten, damatlığa kadar kıyafetlerini sağladık. Belediyemiz bünyesinde nikahlarını yapalım dedik. Onlar da artık bu acıyı unutmak için gelin arabası istemişler. Belediyemizin arabasını süsleyerek onların bugünkü mutluluklarına şahit olduk ve nikahlarını yaptık” dedi.

“Hayalimiz böyle değildi”

Genç çiftten Yasemin Kürek, “Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ama bu süreçte iyi insanlar ve arkamızda dağ gibi ailemiz olduğu için atlatabildiğimizi düşünüyorum. Böyle olmasını istemezdik, hayalimiz böyle değildi. Ama her şeyi eksiksiz ve güzel bir şekilde yapan Ele Ele Butik’e, Butik sorumlusu Özlem ablaya çok teşekkür ediyorum. Bir de başkanımız bizim yanımızda hep oldu. Ona da teşekkür ediyorum. İyi ki Muğla’ya gelmişiz. Başka şehirlere de gedebilirdik. Muğla ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Damat Soner Bahçeci, “Her şey hazırdı. Yaza hazırlanıyorduk. Düğünümüzü yapacaktık. Zor süreçten geçtik. Sonra kısmet olmadı. Muğla’ya geldik. Ailemiz oldu. Her şey için çok teşekkür ediyorum” dedi.