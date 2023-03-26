Deprem acı hikayeler bıraktı: Eşi ve iki çocuğuyla 35 saniyede kurtuldu, babasının cenazesini elleriyle çıkarttı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşadığı deprem anını anlatan Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 35 saniyede kurtulduğunu ifade ederek, babasının cenazesini de enkazdan çıkarttığını anlattı.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapı ise ya yıkıldı yada ağır hasar aldı. Depreminm büyük zarar verdiği illerde ise geriye acı hikayeler kaldı. Bunlardan biride Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde babasını kaybeden Mesut Çöl’ oldu. Çöl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmaktan 35 saniyede kurtulurken, yıkılan binanın enkazından babası Sait Çöl’ün cenazesini elleriyle çıkarttı. Ailesiyle birlikte çadır kentte yaşayan Çöl, hiç bir şeylerinin kalmadığını kaydetti.

Deprem anını aktaran Mesut Çöl, "Biranda kalktım sallandı. Çocuklarımı aldım dışarı çıktım. 35 saniyede dışarıdaydım. Evimiz arkaya devrildi. Hiç bir eşyamızı kurtaramadık, hiç bir şeyimizi alamadık. Bizim bir arkadaş var onunla beraber babamın cenazesini çıkarttık. Hastaneye götürdük. Orada bir gün kaldı daha sonra da defnettik. Yine bugünümüze çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Kırıkkale Valisi geliyor, halimi hatırımızı soruyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

Devletin her türlü imkanı sağladığını ifade eden eşi Ayşe Çöl ise "Allah razı olsun devletimizden devlet büyüklerimizden. İmkanları bize sağlıyorlar" dedi.

(HA-HİV-