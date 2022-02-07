Denizi olmayan kentte gemi ehliyeti heyecanı

Denizi olmayan Şanlıurfa’da yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gemi ehliyeti sınavı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iç sularda güvenli taşımacılık ve balıkçılık yapılabilmesi için daha önce Mersin’de yapılan Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavının Halfeti’de yapılmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın gezi, balıkçı, feribot, yolcu tekneleri ve özel gemi kullanmak isteyen vatandaşlar için Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Mersin Liman Başkanlığı ile ortaklaşa başlattığı Gemi Sevk, İdare Belgesi Eğitimi ve sınavı 300 kişinin katılımıyla yapıldı. Yazılı sınavın ardından Halfeti ilçesinde uygulamalı sınav yapıldı. Adıyaman, Batman, Gaziantep gibi çevre illerin yanı sıra Siverek, Suruç, Bozova, Birecik, Hilvan, Halfeti gibi ilçelerden katılımın olduğu sınavda 4 kadın da yer aldı. Uzman hocalar nezaretinde gerçekleşen sürüşte kadınların bir hayli heyecanlı oldukları görüldü. 2 gün süren eğitim ve sınavları tamamlayan kursiyerler, Gemi Sevk, İdare Belgesi almaya hak kazandı.

Uygulamalı eğitimlerin Şanlıurfa’da yapılmasından dolayı memnun olduklarını anlatan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler. Mersin Liman Başkanlığı’nın değerlendirmesi sonrasında başarılı olan vatandaşlara Gemi Sevk ve İdare Belgeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilecek.