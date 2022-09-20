Denize giren afacan köpek dalgakıranların üstünde mahsur kaldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize 200 metre uzaklıktaki dalgakıranların üstünde mahsur kalan afacan köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karasu ilçesi Batı Karadeniz Caddesi üzeri Sahil Park mevkiinde denize giren afacan köpek, dalgakıranlar üzerinde mahsur kaldı. Köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yüzerek dalgakırana çıkan ekipler, köpeği bir süre sevdikten sonra mama verdi. Güvenli tasma eşliğinde köpeği dalgakıran üzerinden alan ekipler, karaya çıktı. Köpek, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü. Köpeği ilk fark eden vatandaş Yaşar Hamarat, “Sabah uyandığımda köpeğini sesini duydum. Sağa sola baktım, ses kayalıklardan geliyor. Gece boyu mahsur kalmış, geri de gelemiyor. Yetkililere bildirdim” ifadelerine yer verdi.