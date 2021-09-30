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Denize düşen yavru kedi, güvenlik personelinin uzattığı bez parçasıyla hayata tutundu

Antalya’da kayalık alandan denize düşen yavru kedi, bir otelin güvenlik personeli tarafından denize uzatılan bez parçasıyla hayata tutundu. Karaya çıkartılan yavru kedinin annesinin, personele teşekkür edercesine bakışlarıysa duygulandırdı.

Haberde İnsan 30.09.2021, 11:54
Denize düşen yavru kedi, güvenlik personelinin uzattığı bez parçasıyla hayata tutundu

Antalya’da kayalık alandan denize düşen yavru kedi, bir otelin güvenlik personeli tarafından denize uzatılan bez parçasıyla hayata tutundu. Karaya çıkartılan yavru kedinin annesinin, personele teşekkür edercesine bakışlarıysa duygulandırdı.

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki Erenkuş Plajı’nda, annesiyle birlikte kayalık alanda gezen bir yavru kedi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten denize düştü. Suya düşen kedi, kayalıklardan tırmanmaya çalışsa da başarılı olamadı. Denizden kedi sesinin geldiğin duyan bir otelin güvenlik personeli, kayalık alana geldiğinde yavru kediyi fark etti. Plajdan bez parçası bulup denize sarkıtan personel, bir süre yavru kedinin tırmanmasını bekledi. Kurtarma çabalarını anne kedi de izlerken, beze tırmanan yavru kedi karaya çıkartıldı.

Anne kedinin bakışları duygulandırdı

Oldukça korktuğu gözlenen yavru kedi, ardından kurtarıldığı bezle kurulandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden güvenlik personeline, anne kedinin teşekkür bakışlarıysa duygulandırdı.

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