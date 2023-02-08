Deniz yoluyla Hatay’a yardım

Adana’nın Karataş ilçesinde kaymakamlık ve ilçe belediyesinin çağrılarıyla vatandaşların topladığı battaniye, gıda, giyim ve hijyen malzemeleri, karadan ulaşımda aksamaların olduğu Hatay’ın Samandağ ilçesine deniz yoluyla taşınıyor.

Karataş Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremde çok ağır hasarın oluştuğu Hatay’daki depremzedelere yardım için kampanya başlattı. İlçede yaşayan vatandaşların birlik beraberlik içerisinde temin ettikleri battaniye, gıda, giyim ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, araçlarla limana taşındı. Balıkçılıkta kullanılan 6 trol, limana yanaştırıldı. Malzemeler, elden ele trollere yüklenip, Hatay’ın Samandağ ilçesine doğru yola çıktı.

Karadan ulaşımda aksamaların olduğu Hatay’ın Samandağ ilçesine dün iki trolün ulaştığını belirten İlçe Kaymakamı Selami Alper Özkan, "Dün sabah itibariyle Karataş’ta ağır hasar gören bina yok. Vatandaşlarımızla işbirliği yapıp, yardım kampanyası oluşturduk. Karayolunda ulaşım problemi mevcut olunca deniz yolunu tercih ettik. Dün 2 trolümüz bölgeye ulaştı, bugün itibariyle 6 trolümüz yardımları bölgeye ulaştıracaklar. Bu yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Karataş ilçesinden yardımlar, deniz yoluyla bölgeye ulaştırılmaya devam edecek.