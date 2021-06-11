Deniz Gezmiş'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğrafı çıktı!

1968 devrimci gençlik hareketinin öncü isimlerinden olan Deniz Gezmiş'in hiç yayınlanmamış bir fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, mahkeme salonundan bir fotoğraf paylaştı.

İLK DURUŞMASINDA ÇEKİLMİŞ

Enver Gezmiş'in paylaştığı fotoğrafta "Bu fotoğraf 50 yıl boyunca bir kenarda kalmış, herkesin görebilmesi için düzenleyip yayınlamak istedim. Fotoğraf 12 Nisan 1971 tarihinde, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında Ergin Konuksever tarafından çekilmiş" notu yer aldı.(haber3.com)