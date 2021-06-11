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Deniz Gezmiş'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğrafı çıktı!
68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in daha önce bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı, Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, sosyal medya hesabından paylaştı.
Haberde İnsan 11.06.2021, 12:57 11.06.2021, 13:00
1968 devrimci gençlik hareketinin öncü isimlerinden olan Deniz Gezmiş'in hiç yayınlanmamış bir fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, mahkeme salonundan bir fotoğraf paylaştı.
İLK DURUŞMASINDA ÇEKİLMİŞ
Enver Gezmiş'in paylaştığı fotoğrafta "Bu fotoğraf 50 yıl boyunca bir kenarda kalmış, herkesin görebilmesi için düzenleyip yayınlamak istedim. Fotoğraf 12 Nisan 1971 tarihinde, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında Ergin Konuksever tarafından çekilmiş" notu yer aldı.(haber3.com)