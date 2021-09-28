Demokrasinin uç beyleri “Demokrasi Adası”nda

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, demokrasinin uç beyleri olan Bursalı muhtarları ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yassıada gezisine katılan muhtarlar, adadaki müze, tarihî ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserlerini gezdi.

Bursa’nın 17 ilçesindeki 1058 mahallede yaşanan sıkıntılara yönelik hızlı çözümler üretmek için dönem dönem muhtarlarla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez muhtarlarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yassıada gezisine katılan muhtarlar, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamına tanıklık eden yedi adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı gezdi. Bütün ilçe muhtarlarını kapsayan programın son kafilesi olan yaklaşık 200 muhtarla birlikte Mudanya BUDO İskelesi’nden Yassıada’ya hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki tüm muhtarları 4 gruba böldüklerini ve son kafileye kendisinin de eşlik etmek istediğini söyledi.

"Bu ortamı herkes görmeli"

Yassıada’da yaşananların Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehit başbakanımız Adnan Menderes ve bakanlarımız Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu’nun idamına giden süreç ve o ödemin canlandırıldığı bu ada, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Odalara Borsalar Birliği’nin de destekleriyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürüldü. Burada muazzam bir ortam var. Bu muazzam ortamın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarafından bilinmesini ve tanınmasını çok arzu ediyorum. Ama demokrasimizin uç beylerine, demokrasiyle ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımıza burayı gezdirerek, göstermeyi arzu ettik. Gözlerin yaşardığına ve duygulandıklarına şahit olduk. İnşallah sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizi, spor kulüpleri yöneticilerimizi de buraya getirerek bu ibretlik olay ve sahnelerden istifade ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle merhum başbakanımızı, arkadaşlarını, demokrasi için canlarını seve seve fedâ edenleri rahmet ve minnet anıyorum. İnşallah 15 Temmuz’da da olduğu gibi bundan sonra da aziz ve necip Türk milletinin demokrasiye uzanan ellere karşı her zaman dimdik ayakta olacağını temenni ediyorum” dedi.

Adadaki mahkeme salonu ve müzeleri gezen Bursalı muhtarlar, bu anlamlı gezi sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.