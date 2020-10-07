Demokrasi Meydanı’ndaki boş hastane binası çarşı oluyor
BURSA'DA MEDİKALPARK HASTANESİ'NİN TERK ETMESİNİN ARDINDAN UZUN SÜREDİR ŞEHRİN EN İŞLEK MERKEZİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI'NDA BOŞ VAZİYETTE BULUNAN ÇOK KATLI BİNA ÇARŞIYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.
Bursa’da Medikalpark Hastanesi’nin terk etmesinin ardından uzun süredir şehrin en işlek merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda boş vaziyette bulunan çok katlı bina çarşıya dönüştürülüyor.
Bebe konfeksiyonu ürünlerin sergileneceği çarşıya dönüştürülen binanın bazı katlarının yıkımına başlandı.
Bursa’da 2006 yılında özel bir hastane tarafından kiralanan mülkiyeti özel bir şahsa ait olan çok katlı bina 2016 yılına kadar hastane olarak hizmet verdi. Özel sağlık kuruluşunun taşınma kararı ile birlikte boşaltılan bina, 4 yıldır boş bekliyordu. 300 bin liraya kiraya verilmek istenen binaya uzun süredir de müşteri çıkmamıştı. Bugün itibariyle binada yeniden inşaat ve yıkım çalışmaları başladı. Bebe konfeksiyonu üzerine çarşıya dönüştürülecek olan binanın bazı katlarının yıkılacağı öğrenildi.
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