Demirel ve Özal’dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı’nda tesis işletmeciliği yapan ‘Zehir Hüseyin’ lakaplı Hüseyin Eroğlu (69), Süleyman Demirel ve Turgut Özal’dan bugüne kadar devlet adamlarıyla çektirdiği tüm fotoğrafları tesisinin duvarlarında sergiliyor.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı’nın 2 bin 10 metrelik tarihi İpek Yolu geçişinde tesis işleten ‘Zehir Hüseyin’ lakaplı Hüseyin Eroğlu (69), tesisinin duvarlarında sergilediği fotoğraflarla ilgi çekiyor. Hayatının tamamını Zigana Dağ’ında geçiren ve babadan kalma mesleğini uzun yıllardır sürdüren Hüseyin Eroğlu, kendi ismini taşıyan tesisinde ağırladığı bütün Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Vali ve üst düzey bürokrata ait yaklaşık 700 adet fotoğrafı işletmesinin duvarlarına asıyor. Tesisini adeta fotoğraf sergisine çeviren Eroğlu, bunun yanı sıra Zigana Dağı’nda et yemeye gelen spor kulüplerinden de başta kaşkol olmak üzere aldığı hatıralarını sergiliyor. Merhum Süleyman Demirel ve Merhum Turgut Özal’dan bu yana neredeyse bütün kabinelerin fotoğrafının kendisinde olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, bütün devlet bürokrasisini Zigana Dağı’nda ağırladıklarını söyledi.

“Demirel ve Özal’dan bugüne bütün kabinelerin fotoğrafı var bende”

Zigana Dağı’nda bulunan tesisine gelen bütün devlet büyükleri ve bürokrasiden ısrarla fotoğraf istediğini ve bunları sergilediğini anlatan Hüseyin Eroğlu (69), “Çocukluğumdan beri Zigana Dağı’ndayım. Bu bizim dede, baba mesleği, buradaki hayvanlar da kendimizin. Yaz ve kış devamlı buradayım. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün bürokrasisini, cumhurbaşkanlarımızı bütün bakanlarımızı ben burada ağırladım. Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım başbakanımızdı. Uğramayan kimse olmadı. Aşağı yukarı 650-700’e yakın da fotoğraf var bende. Bunların günlük bakımını yaparım. Buraya gelen bürokrasiden gider ısrarla fotoğrafları isterim ve sergilerim. Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, alay komutanları beni hep ziyaret eder. Bu fotoğraflar çok anlamlı. Bütün devletimiz Zigana Dağı’na geldiğini belli ediyor. Bu ziyaretler bize ne gurur veriyor. Demirel, rahmetli Özal zamanından olan bütün kabinenin fotoğrafları vardır bende. Bende fotoğraf hastalığı var. Bütün dünyada bana gelmeyen yok. Amerika’dan, Almanya’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, Diyarbakır’dan her yerden gelip benim fotoğraflarımı çok anlamlı kılıyorlar. Çok memnun oluyorlar. Bir de cumhurbaşkanımız, başbakanımızın buraya kadar ayağını basması bütün vatandaşlarımıza da gurur veriyor. Bana ‘zehir Hüseyin’ demelerinin de başka bir anlamı var ama o bende kalsın” diye konuştu.

“Fotoğraflara çok değer veriyor”

Hüseyin Eroğlu’nun, tesisinde bulunan fotoğraflara çok değer verdiğini söyleyen akrabası Tuncay Eroğlu ise “35-40 yıldır burada zehir Hüseyin ile beraber boş zamanlarımda gelir ona yardım ederim. Sürekli değil, ara ara gelir yardım ederim. Buraya gelmeyen olmaz. Zigana Dağı tarih kitaplarında vardır zaten. İpek Yolu buradan geçerdi. Burası bilinen bir yerdir Trabzon’a Gümüşhane’ye gelenler olsun, bürokratlar olsun Zigana’yı görmek için gelirler. Bir de buranın eti, sütlacı meşhurdur. Yemeden gitmezler. O fotoğraflara çok değer veriyor. Bir bürokratta olsa, farklı bir kişi de olsa gelir fotoğraflarını çeker, alır çerçeveletip buraya asacağım der. Buna özen gösterir. Onlara baktıkça mutlu oluyor” diye konuştu.