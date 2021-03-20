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’Demirci kadınlar’ ile meşhur olan mahallede demircilik bitiyor

Samsun’un Alaçam ilçesinde bulunan, ’demirci kadınlar’ ile meşhur olan Umutlu Mahallesi’nde günümüze kadar birçok demirci ustası yetişti. Teknolojinin gelişmesi ve hayvancılığın azalmasıyla birlikte adı "Demirciler" olarak anılan mahallede geçmişte 40 olan demirci dükkanı sayısı 6’ya kadar düştü.

Haberde İnsan 20.03.2021, 09:04
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’Demirci kadınlar’ ile meşhur olan mahallede demircilik bitiyor

Samsun’un Alaçam ilçesinde bulunan, ’demirci kadınlar’ ile meşhur olan Umutlu Mahallesi’nde günümüze kadar birçok demirci ustası yetişti. Teknolojinin gelişmesi ve hayvancılığın azalmasıyla birlikte adı "Demirciler" olarak anılan mahallede geçmişte 40 olan demirci dükkanı sayısı 6’ya kadar düştü.

Demircilik mesleği teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösteriliyor. Alaçam ilçesinde bulunan Umutlu Mahallesi’nde ise demircilik mesleğinin son ustaları çalışıyor. Eskiden mahallede kadınların da var gücüyle çalıştığı demircilik mesleğinde şu an çalışan kadın kalmadı. Eskiden olan 40 demirci dükkanı ise azalarak 6’ya kadar düştü. Mahalledeki ustalar ise bu durumu hayvancılığın azalması ile birlikte artık nal gibi eşyalar yapılmadığını ve makineleşmenin gelişmesine bağladı.

"İnsanların el ile yapılan şeyleri bitti"

Umutlu Mahallesi’nde demircilik mesleği ile uğraşan Hasan Kurnaz (57) mesleğin bitmeye doğru gittiğini ifade ederek, "Burası zamanında 70 haneli mahalleydi. Şu anda 40 hanelere düştü. Demirci dükkanı sayısı da 40’lardaydı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu sayı 6’ya kadar düştü. Biz de artık son demirciler gibiyiz. Bu durumda hayvancılığın bitmesinin de etkisi var. Önceden biz bu hayvanlara nal yapıyorduk. En fazla bu mahallede yapılan oraktı. Şimdi biçerdöver çıktı, makineler çıktı. İnsanların el ile yapılan şeyleri bitti. Bittiği zaman tabii ki biz de başka işler yöneldik. Kurban Bayramı’nda kilosunu 5 TL 80 kuruştan aldığım çeliğin kilosu bayramdan sonra 12 TL oldu. Şimdi vatandaşa orak 30 TL desen pahalı diyor. Kadınlar da çalışıyordu. Tabii, makineleşmeye girince onlar da çalışmamaya başladı. Bizim yaptığımız sadece el emeğidir. Samsun’a kadar götürüyoruz" dedi.

Babasının yanında mesleği öğrenen üniversite mezunu Sadık Kurnaz ise, "Babamla birlikte çalışıyoruz. Babamın burada yaptığı el emeği işlerden dolayı üniversiteyi okudum. Şu anda bu işçiliği zar zor götürüyoruz. El emeği olmasına rağmen maliyeti fazla oluyor. Bizim mahallemizde bu işi yapan çoktu. Şu anda hem azaldı hem de bitme noktasına geldi. Burada balta, bıçak, nacak, orak ve keser gibi aletler yapıyoruz" diye konuştu.
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