Della Miles, depremzedenin Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektubu paylaştı

Adıyamanlı depremzede genç kız, Cumhurbaşkanı’na ulaşmak için mektup yazdı. Genç kızın yazdığı bu mektubu dünyaca ünlü sanatçı Della Miles sosyal medya hesabından paylaştı.

6 Şubat depreminde çoğu birinci derece akrabasını kaybeden Adıyamanlı Depremzede Zeliha Kızılbay (22) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak için mektup yazdı. Mektubu Cumhurbaşkanı’na ulaştırmaya çalışan ancak bunda başarılı olamayan Zeliha Kızılbay, mektubu AK Parti’nin seçim şarkısını da seslendiren dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Della Miles’e gönderdi. Della Miles, instagram hesabından Zeliha Kızılbay’ın mektubunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı olduğunu ve 16 yaşından beri ulaşmaya çalıştığını belirten Zeliha Kızılbay, “Cumhurbaşkanımıza 16 yaşından beri ulaşmaya çalışıyorum. Defalarca Cimer’den başvuru yaptım. Vakti olmadığı için randevu veremeyeceklerini söylediler.

Daha sonra deprem oldu. Depremde Della Miles instagram hesabından çağrıda bulundu, ‘deprem bölgesine yardımda bulunun’ diye. Ben de şansımı denemek istedim. Ondan önce birçok ünlüye defalarca gönderdim mektubumu ama hiçbirisi geri dönüş yapmadı. Della Miles’e de attım. Bir sabah kalktım, ‘yardımcı olabilirim’ diye cevap yazmış. Ben de çok mutlu oldum. Hemen mektubu yazdım kendisine gönderdim. Bizim sanatçılar geri dönüş yapmadı ama elin Amerikalısı mesajıma cevap verdi. Allah ondan razı olsun. Çok mutlu oldum, çok heyecanlandım” dedi.

Kızılbay, “Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ile görüşmek herkese nasip olmuyor. Cumhurbaşkanımızı görürsem, özellikle deprem bölgesine yapılan çalışmaların hızlandırılmasını isteyeceğim. Depremde, binalarımız yıkıldı canlarımız gitti ama deprem sonrası Cumhur İttifakı’na oy verdik diye bizlere yapılmayan hakaret kalmadı. Enkaz altında kalmadık ama onların sözlerinin altında kaldık. Millet İttifakı’nın liderlerinden bu sözleri kınamalarını beklerdik” ifadelerini kullandı.