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Dehlizde mahsur kalan oğlağı AFAD kayayı delerek kurtardı

Niğde’de düştüğü kayalıkların 6 metrelik dehlizinde mahsur kalan oğlak ekipler tarafından kurtarıldı.

Haberde İnsan 24.09.2021, 18:05
Dehlizde mahsur kalan oğlağı AFAD kayayı delerek kurtardı

Niğde’de düştüğü kayalıkların 6 metrelik dehlizinde mahsur kalan oğlak ekipler tarafından kurtarıldı.

Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kaldığını gördü. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kayayı delerek dehlizin girişini genişleten ekipler, 6 metre aşağı inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanmadan kurtarılan oğlak, çoban Ferdi Koçyiğit’e teslim etti.

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