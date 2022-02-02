Defne Joy Foster kimdir? Neden öldü? Soruşturma nasıl sonuçlandı?

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Nayman Foster 2 Eylül 1975, İncirlik, Adana'da dünyaya geldi. Ünlü sunucu, 2 Şubat 2011 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Sunuculuğun yanı sıra oyunculuk da yapan Foster aynı zamanda dönemin ünlü müzik kanalı KRAL TV'de VJ'lik yapmıştır.

Türk olan annesi Hatice Nayman ile NATO'da subay olan ABD'li Steve Foster'ın kızı olan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncirlik Hava Üssü'nde doğdu.Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya giderken Foster, annesiyle kaldı.Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi.

İlk olarak 1996'da Kral TV VJ'i olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. Tv8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Ayrıca Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu yaptı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı.

Oyunculuk

1997: Ruhsar Konuk Oyuncu

2000: Beyaz Yalanlar Yardımcı Oyuncu

2000: Dadı Yardımcı Oyuncu

2003: Sihirli Annem Eda

2006: Selena Pandora

2007: Hayal ve Gerçek Yardımcı Oyuncu

Sunuculuk

Çeyiz Show

Çat Kapı

Bir İş İçin Lazım

NTV Yeşil Ekran

Uzman Avı

Zula

Yarışma

2002 : Altıncı His (Takım kaptanı)

2010-2011: Yok Böyle Dans (Yarışmacı)

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde yaşamını yitirdi.

Defne Joy Foster'ın şüpheli ölümü üzerine Kerem Altan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık, Joy Foster’ın ölümüyle ilgili Altan’ın herhangi bir kusurunun olmadığını gerekçe gösterdi. Foster ailesinin itirazı Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce de reddedildi. Ailenin avukatı, kanun yararına bozma yoluna başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yapıldığını, hukuka aykırı olarak takipsizlik kararı verildiğini belirterek kararı bozdu. Daire kararında, Foster’ın fenalaşmasına rağmen iki saat geçtiğini, Kerem Altan’ın derhal ambulansı çağırmak yerine dışarıya çıkarak yardım aradığını ve ihmal sonucu Foster’ın öldüğünü kaydetti.

Bozma kararının ardından, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Kerem Altan hakkında ’’yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi’’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 14 Şubat 2013 tarihinde davanın görülmesine başlandı.

Tutuksuz yargılanan sanık Altan savunmasında, Foster ile barda tanıştıklarını, sabaha karşı kendi evine gittiklerini söyleyerek, “Kendisine votka ikram ettim. Bir yudum aldı. Fenalaştı. Bilincini kaybetmiş durumdaydı. Kendine getirmek için yüzünü yıkamak istedim, ancak bu bir fayda sağlamadı. Hastaneye götürmek istedim, ancak taşıyamadım” dedi. Evinin yakınındaki hastaneye gittiğini ve hastanenin kapalı olduğunu söyleyen Altan, “Kapalı olduğunu görünce eve geri döndüm. Durumunda bir düzelme olmadığını görünce ambulans çağırdım. Gelen ambulanstaki ekip kendisinin öldüğünü söyledi. Ben maktulü daha önce tanımıyordum. İlk kez o gece şahsen tanıştık. Rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını bilmiyordum. Ertesi gün polis evde arama yaptığında çantasında astım ilaçları buldu. Ben yapabileceğim tüm yardımları yaptım. Ölümüne neden olacak bir eylemim olmamıştır” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu karara yapılan itiraz da reddedildi.

DEFNE JOY FOSTER ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA NASIL SONUÇLANDI?

Defne Joy Foster'ın annesi Hatice kızının ölümüne ilişkin soruşturmanın etkili yürütülmediği ve yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Defne Joy Foster’ın Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.

Kızının ölümü üzerine adalet arayışına giren Hatice Foster'ın başvurusu reddedildi.