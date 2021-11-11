Dedesini depremde kaybeden öğrenci o anları tekrar yaşadı

12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle kente gelen AFAD deprem simülasyon tırında ortaokul öğrencileri büyük korku yaşadı. 12 Kasım depreminde dedesini kaybeden öğrencinin ise tırdan indikten sonra da hala yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığı görüldü.

Düzce’de 12 Kasım 1999’da meydana gelen depremin 22. yıldönümünde AFAD, deprem bilincini oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. AFAD deprem simülasyon tırı Anıtpark Meydanı’nda vatandaşlara 22 yıl önceki sarsıntıları tekrar yaşatırken, o günleri görmeyen gençlere de depremi öğretiyor. Ömer Seyfettin Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de tırı ziyaret etti. Tırda oluşturulan sınıfa giren öğrenciler sıralara oturduktan sonra Düzce AFAD eğitim uzmanı Emin Özden deprem hakkında bilgiler vererek, sarsıntılar esnasında yapılması gerekenleri anlattı. Ardından da Düzce depreminin yaşandığı sarsıntı tırdaki öğrencilere yaşatıldı. Öğrenciler sarsıntının şiddetiyle sıralarının yanındaki boşluğa çömelirken, bazı öğrenciler panik yapınca yapmaları gerekenleri unuttu. Bazı öğrenciler ise sarsıntıdan korktu. Simülasyon tırından inen öğrencilerin korkularının halen devam ettiği gözlendi.

12 Kasım 1999 depreminde dedesini kaybeden öğrencilerden Duygu Baş, “Sarsıntı biranda gelince çok korktum. Eğilirken boynumu vurdum, çok acıdı. Daha önce hiç deprem yaşamadım. İlk defa olduğu için çok korktum. Depremi annemler anlatmışlardı. Dedem depremde ölmüş. O kadar biliyorum” dedi.

AFAD deprem simülasyon tırında sarsıntılardan korkan Meryem Nisa Eren ise, “Daha önce depremi anlatmışlardı. Burada da anlattılar. Şimdi de depremi yaşadım. İçimde korku vardı ama ne yapılmasını bildiğim sürece en hasarsız şekilde atlatmaya çalıştım. Her ne kadar gerçek olmasa da insanın içinde bir korku oluyor” diye konuştu.