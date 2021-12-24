Dedesinden kalan yadigarı garajından çıkarmıyor

Kocaeli’de yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model otomobili garajdan çıkarmıyor. 42 yaşında 74 bin kilometrede olan otomobilin parçaları da orijinal.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden yadigar kalan otomobiline gözü gibi bakıyor. 1979 model Renault marka otomobilin koltuğundan, kaset çalarına kadar tüm parçaları tamamen orijinal. 74 bin kilometrede olan otomobil, görenleri de kendine hayran bırakıyor.

"Sayılı kaldığını düşünüyorum"

Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye genelinde sayılı kalanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Orijinal olarak 74 bin kilometrede. Hafta sonları kullandığımız bir otomobil. Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor. Bu tekliflere ilerde sıcak bakabilirim fakat şu anda satmayı düşünmüyorum. Fakat satacak olsam 200 bin liraya satmayı düşünürdüm. Aracımız orijinal fakat demir zamana dayanmıyor. Demir dayanmadığı gibi boya da dayanmıyor. Bu yüzden sadece komple boyası vardır. Onun haricinde aracımız tamamen orijinal ve güzeldir. Günü geldiği zaman bütün bakımları servis tarafından yapılıyor ve kapalı garajda duruyor" şeklinde konuştu.

"Bundan aldığım zevki hiçbir otomobilden alamıyorum"

Otomobilinin yarı yolda bırakmayacağını ifade eden Öztürk, "Bindiğimizde kaset çalarından deri koltuğuna kadar her şey anılarımızı tazelemeye yetiyor. Bu arabadan aldığım zevki hiçbir araçta alamıyorum. Bindiğimiz son model otomobillerle kıyaslama şansımız yok, çok farklı bir kulvarda ve keyfi bambaşka. ’Bu araç yolda kalır mı?’ diye bir şüpheniz olmasın. Benzini konulduğunda ve bakımları yapıldığında bırakın Türkiye’yi, Almanya olsun Fransa olsun istediğiniz yere gidebilirsiniz. Tek marşta seyahat ettirecek ve sizi çocukluğunuza götürecek tek araçtır diyebilirim" dedi.