Dededen toruna 4 nesildir ailecek lokantacılık yapıyorlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 68 yıl önce hizmete giren esnaf lokantası 4 nesildir çalışmaya devam ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde 1955 yılında pazaryeri girişinde merhum Aşçı Kadir Demircan tarafından kurulan esnaf lokantası 4 nesildir hizmetine aralıksız devan ediyor. 1994 yılında Orhanlar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerine taşınarak hizmetine burada devam eden Esnaf Lokantası’nda geleneksel çorbalar ve yemekler yapılmaya devam ediyor.

Aşçı Kadir Demircan’ın torunlarından Emre Demircan, lokantacılık mesleğinin dedesinden geldiğini belirterek 20 senedir aşçılık yaptığını ifade etti. Demircan gazetecilere yaptığı açıklamada “İş yerimiz 1955’ten beri lokantacılık sektörüne devam ediyoruz. Burası 1994’te açıldı. Yaklaşık 30 senedir işletme sahibiyiz. Ben dedemden devraldım burayı. Ben şahsım olarak 20 senedir yapıyorum ama dededen kaynaklanan 60 yıllık bir geçmişimiz var. Müşteri yoğunluğumuz gayet iyi bütün yemeklerimiz doğal ürünlerle yapılmaktadır” dedi.

Lokantacılığın zor bir meslek olduğunu söyleyen Mustafa Demircan ise ailecek birlikte bu işi sürdürmeye çalıştıklarını belirtti. Dedeleri ve babalarından gördükleri ve öğrendiklerini uygulamaya devam ettiklerini anlatan Demircan “Babalarımızdan, dedelerimizden ne gördüysek onları uyguluyoruz. O şekilde o sistemde devam ediyoruz, tabi ki nereye kadar gidecekse. Artık yeğenimizin çocuğuna bırakacağı en güzel miras. Lokantacılık gerçekten zor bir meslek ama çok zevkli ve güzel. Her şeyi layığıyla yaparsanız, her zaman müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. 30 yıldır sağ olsunlar bizi yalnız bırakmayan Ereğli halkına çok çok teşekkür ediyoruz ve devamlılığını bekliyoruz. Esnaflık öncelikle güler yüzlü olmaktır, temiz olmaktır ve sonrasında kullanılan ürünler çok önemli, Baştan sağma değil de severek yapmak çok önemli. Şehir dışından da müşterilerimiz geliyor sora sora dükkanımızın yerini buluyorlar. Her sektörde olduğu gibi bizde değişime uğruyoruz. Bilmediğimiz yemek isimleri, anlamadığımız yemek çeşitleri önümüze geliyor ama biz elimizden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyoruz” dedi.

20 yıldır aynı lokantada yemek yediğini belirten müşterilerden Hüseyin Şener, yemekler güzel olduğu için başka lokantalara gitmediğini ifade etti. Şener, sabahları çorbasını içip öğlenleri de yemeğini Esnaf Lokantası’nda yediğini dile getirdi.

Ortamın ve yemeklerin çok iyi olduğunu söyleyen Yahya Bilgin, Esnaf Lokantası’na çok sık geldiğini ifade etti. Bilgin konuşmasında şunları söyledi; “Gayet güzel, temiz ve nezih bir yer çok beğeniyoruz ve sıklıkla geliyoruz. Yemekleri çok lezzetli, ellerine sağlık. Bende 15 yıldır burada yemek yemekteyim.”

İlçedeki diğer restoran ve lokantalara göre fiyatları da uygun olan Esnaf Lokantası’nda 3 çeşit yemek 35 TL, 4 çeşit tabldot yemek ise 40 TL’den satılıyor.