Dededen toruna 3 kuşaktır damaklara hitap ediyorlar

Konya’da 3 kuşak köftecilik yapan Tatgil ailesi, 67 yıldır değişmeyen damak lezzetiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Konya’nın tarihi Bedesten Çarşısı’nda 1950 yılında muhasebeci olarak çalışan İsmail Tatgil, elemanların işten çıkması üzerine mutfağa geçerek lokantacılık yapmaya başladı. Askerden geldikten sonra çocukları ile beraber kendi iş yerini açan Tatgil, torunlarının da büyümesiyle 3 kuşak kendine has ’şişek kuzu’ köftesiyle müşterilerine hitap etmeye devam etti. Pandemi nedeniyle belirli günlerde iş yerine gelen İsmail Tatgil ve ailesi, kuşaktan kuşağa köfteciliği sürdürmenin gururunu yaşıyor.

“Azın bereketi çoktan hayırlı”

Birinci kuşak olarak iş yerini açan dede İsmail Tatgil, köfteciliğe ilk olarak 1950 yılında Bedesten Çarşısı içerisinde bulunan kebapçıların içinde başladığını ifade ederek, “1956 yılında askere gittim geldim. Askerden sonra iki oğlumla beraber halen kebapçılık yapıyoruz. Aşağı yukarı 1958 yılından sonra devamlı çalışıyoruz iki oğlum ve ben. Ben birinci kuşak, oğlum ikinci kuşak ve torunum İsmail üçüncü kuşak. Halen çalıştırıyoruz ve hiç değiştirmedik dükkanı” ifadelerini kullandı.

Herkes gibi köfte yaptığını ancak yıllardır kullandığı şişek kuzu etine hiçbir şey karıştırmadığını anlatan Tatgil, “Süt kuzusu değil ama şişek cinsinden kullanıyorum. Halen değiştirmedim ve hiçbir şey karıştırmadım. Köfte, kuşbaşım ve tavuk şişle senelerdir buradayız. Aşağı yukarı 40 sene oldu. Lokanta çoğaldı, herkes bulduğu yere giriyor ama benim burası ayrıcalıklı. Ben burada köftemi, cacığımı, salatamı, rokamı veriyorum. Cacık yerlerse bir tane de fazla veriyorum. Onun da parasını almıyorum. Kola, su içilirse de parasını almıyorum. Başka yerlerde su bile içilse para yazar, salataya para yazar, ben onu yapmıyorum. Burada hepsi içerisinde köfte fiyatı ne ise Allah bin bereket versin. Azın bereketi çoktan hayırlı. 100 kazanacağım bugün kazanacağım demiyorum, 50 kazanacağım bugün kazanacağım. Ne kadar şükretsek az. Ben ihtiyarladım, şu anda uşaklar ikinci ve üçüncü kuşak olarak çalışıyorlar” diye konuştu.

"52 senedir devam ediyoruz"

Oğul Mustafa Tatgil ise, bu işe babasıyla beraber başladıklarını belirterek, “Onla beraber de sürdürüyoruz. 52 senedir devam ediyoruz. Bu dükkanda 32 senedir bulunuyoruz. Babadan gelme parmak köfte, kuşbaşı ve tavuk olarak piyasaya çıktık. Bizi sevenlerin desteğiyle bugünlere geldik. 32 senedir buradayız. Allah’ın izniyle yolumuza devam ediyoruz. Aynı düzen, aynı şekil ve aynı titizlikle devam ediyoruz. 3 kuşak beraberiz. Babamdan bana, benden de oğlana üçüncü kuşak olarak devam ediyor. Allah emanetini almasın devam edeceğiz inşallah” dedi.

“Bunun için gururluyuz”

Torun İsmail Tatgil de, 3 kuşaktır işlerini beraber devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bunun için gururluyuz. 69 yıldır babam, dedem ve ben olmak üzere devam ediyoruz. Bu titizliği ve düzeni devam ettirmek artık bizim görevimiz. Tabii ki bu sürecin güzel olan tarafı da bizim iletişimimiz çok kuvvetli. Yani birinci ya da ikinci kuşak olsun görev paylaşımımız ve kendi aramızdaki iletişimin kuvveti süreci daha rahat ve uzun senelere götürmesinin sebebidir diye düşünüyorum ben. İnşallah üzerimize düşen görevi tam anlamıyla yapacağız. Bunun için gururluyuz” diye konuştu.