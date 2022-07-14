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Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti

Elazığ’da sünnet düğününe katılan bir davulcu ilginç hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Davul çalarken kendinden geçen şahıs, yere uzanıp ölü taklidi yaptı.

Haberde İnsan 14.07.2022, 09:50 14.07.2022, 10:23
Davulcu sünnet düğününde kendinden geçti

Elazığ’da sünnet düğününe katılan bir davulcu ilginç hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Davul çalarken kendinden geçen şahıs, yere uzanıp ölü taklidi yaptı.

Elazığ’da sünnet düğününe katılan bir davulcu müziğin ritmine kendini kaptırarak akrobatik hareketler yaptı. Kendinden geçen davulcu, masanın üstünde takla attı, davulun üstünde yanan ateşi kafası ile söndürdü. Yere uzanıp ölü taklidi yapan davulcunun ilginç anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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