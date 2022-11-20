Davul zurnalarla karşılandılar... Rusya sınırından tahliye edilen ve 4 çocuğuna kavuşan Ahıska Türkü Anne, “Erdoğan babamdan Allah razı olsun” - 88 Ahıska Türkü, davul zurna eşliği...

Ukrayna’nın Herson şehrinden Türkiye’ye gelmek için 31 Ekim’den beri Rusya sınırında bekleyen 88 Ahıska Türkü Elazığ’a getirildi. Elazığ’da konaklayan diğer Ahıska Türkleri, akrabalarını davul, zurna eşliğinde karşıladı. Göz yaşlarının sel olduğu karşılamada, 4 çocuğuna kavuşan Ahıska Türkü Anne, “Erdoğan babamdan Allah razı olsun” dedi.

Ukrayna’da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede daha önce binlerce Ahıska Türkü tahliye edilerek Elazığ’a getirilmiş ve Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilmişti. Yine Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleriyle Ukrayna’nın Herson şehrinden Türkiye’ye gelmek için 31 Ekimden beri Rusya sınırında bekleyen 88 Ahıska Türkü Elazığ’a getirildi. 88 Ahıska Türkü Konaklama merkezindeki akrabaları tarafından davul, zurna, kurban ve dua ile karşılandı. Bayram yerine dönen merkezde kimi annesine kimi oğluna kimi ise babasına kavuştu. Sevincin hakim olduğu merkezde, sevinç göz yaşları da adeta sel oldu. Eşini ve 4 çocuğunu 7 ay önce gönderen fakat kendi gelemeyen anne Gülbahar Şamilova’da o gelen kafile içindeydi. Otobüsten inen anne Gülbahar çocuklarına sarılarak göz yaşları içerisinde hasret giderdi. Herkesin gözyaşlarını tutamadığı anda anne Gülbahar, “Erdoğan babamdan Allah razı olsun. Onun sayesinde ailelerimize kavuştuk” dedi. Öte yandan konaklama merkezinde toplam Ahıska Türkü sayısının 2551 olduğu bildirildi.

Çocuklarına kavuşan Gülbahar Şamilova, “Çok şükür, herkesten Allah razı olsun. Erdoğan babamdan çok razı olsun. Çocuklarıma kavuştum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde ailelerimize kavuştuk. Sağ olsun var olsun” diye konuştu.

“Buranın taşını toprağını öpüyorum”

Gülbahar’ın kayın babası Hezim Şamilova, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gelinim Ukrayna’daydı. 7 ay ayrı kaldık. Benim 2 oğlum daha orada. 2’side yolda geliyor. Torunlarımı analarına kavuşturdular. Allah razı olsun. Buranın taşını toprağını öpüyorum” şeklinde konuştu.

Anne ve babasına kavuşan Dilşat Başova, “Büyüklerimizden Allah razı olsun. Çok yardımcı oldular. Anne babamıza kavuşmak için zor günler geçirdik” ifadelerini kullandı.

Eşine kavuşan bir başka Ahıska Türkü Doşpolat, “Ben geleli bir ay oldu. Eşim Ukrayna’daydı. Ben çocukları aldım getirdim. Eşime izin vermediler. Türk devleti sağ olsun. Onların yardımıyla eşim geldi ve kavuştuk. Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun. Herkese teşekkür ederiz. Diyecek kelime çok ama heyecandan konuşamıyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, “Tahliye edilen soydaşlarımızı Göç İdaresi koordinesinde buraya getiriyoruz. Burunları bile kanamadan konaklayacağı yerlere yerleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin 500’e yakın ailemize bu işi gerçekleştirdik. Bugün de Rusya sınırında bekleyip ülkemize gelmeyi bekleyen 88 Ahıska Türkü soydaşımızı aileleri buluşturduk. Bu mutluluğa şahit olduk. Davullar, zurnalar, kurban ve dualar eşliğinde karşılandılar. Ailelerine ve annelerine kavuşan çocukları gördükçe yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha şahit olduk” diye kaydetti.

(CK-