Davetsiz misafir artık ait olduğu yerde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, üniversite kampüsünde çatıdaki boşluktan bina içine düşerek korkuyla saklanan yavru sansarı bulunduğu yerden kurtarıp ait olduğu yer olan doğaya bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaştan gelen her ihbara duyarlı davranıyor. Kent genelinde başarılı kurtarma çalışmaları yapan itfaiye erleri, yaptıkları son çalışmada doğadan yaşam alanına giren sansarı kurtardı. Sakarya Üniversitesi Kampüsü’nde bir binanın çatısından kapalı alana düşen sansar, görevli personelin arasında kaldı. Üniversitenin sağlık merkezi Mediko’nun içinde korkuyla kaçıp saklanan yavru sansar, itfaiye ekiplerince yakalanarak kurtarıldı. Büyükşehir personelinin taşıma kabıyla grup amirliğine getirdiği sansar, kısa süre de olsa belediye itfaiye erleriyle vakit geçirdi. Yemek ve su verilen sansar, görevli personelin ulaştığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tüm canlıların huzuru ve güveni için nöbetteyiz

İtfaiye Dairesinden yapılan açıklamada, “Sakarya İtfaiyesi yaşamın içinde olan tüm canlıların huzuru için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde. Ekiplerimiz vatandaştan gelen evcil veya yabani tüm hayvanların kurtarma ihbarlarını değerlendiriyor, sokaktaki tüm dostlarımızın yardımına koşuyor. Son olarak üniversite kampüsünde kurtardığımız yavru sansar, görev sahamızda bir süre personelimize eşlik ettikten sonra doğal ortama götürmek üzere Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Can taşıyan ve nefes alan tüm canlıların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için, ekiplerimiz nöbetlerinin başındadır” ifadeleri yer aldı.